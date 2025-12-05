У скільки обійдеться держбюджету діяльність народного депутата у 2026 році Сьогодні 15:40 — Казна та Політика

У скільки обійдеться держбюджету діяльність народного депутата у 2026 році

У держбюджеті на 2026 рік народні депутати збільшили фінансування Фонду депутатських повноважень до 199 тисяч грн на місяць. Ці кошти депутати отримуватимуть щомісяця на додаток до зарплати, яка також зросте. Рішення викликало значний суспільний резонанс.

Про це пише «Слово і діло».

Представники бюджетного комітету ВР пояснюють, що підвищена доплата не є особистим доходом парламентарів. Кошти мають спрямовуватися на діяльність депутатів, зокрема на утримання приймалень, відрядження та роботу з виборцями.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 грудня підтримала проєкт бюджету на 2026 рік у другому читанні. Документ отримав підтримку 257 депутатів. Дефіцит бюджету становить майже 19%. У Міністерстві фінансів повідомляли, що для виконання бюджету необхідно залучити щонайменше $45 млрд міжнародної допомоги. Про ключові цифри та ризики бюджету Finance.ua писав тут

Видатки на парламент та збільшення виплат

Разом із держбюджетом Рада затвердила власний кошторис на 2026 рік. Управління справами Апарату ВР отримає фінансування у розмірі 3,88 млрд грн. Це на 740 млн грн більше, ніж передбачено у кошторисі поточного року.

У бюджеті також зафіксовано триразове збільшення Фонду депутатських повноважень до 199 тисяч грн на місяць. Ця норма зʼявилася у висновках бюджетного комітету без публічного обговорення у залі.

Член бюджетного комітету Павло Фролов пояснив, що ці кошти призначені для утримання приймалень, канцелярії, поїздок у регіони, роботи з виборцями та юридичних послуг.

Інфографіка: «Слово і діло»

Окремо у бюджеті передбачений Фонд оплати праці помічників і консультантів депутатів у розмірі 145,8 тисячі грн. Нарахування на оплату праці одного помічника становитимуть 32,1 тисячі грн щомісяця.

Також у кошторисі закладені інші виплати. На відрядження помічників у виборчі округи виділяють 0,8 тисячі грн, на компенсацію вартості проїзду територією України 7,5 тисячі грн, на утримання приміщень у виборчих округах 0,2 тисячі грн. Ще 20 тисяч грн передбачено на компенсацію вартості оренди житла або готельного номера.

Зростання зарплат та загальні витрати

Зарплата нардепів у 2026 році зросте і становитиме приблизно 50 тисяч грн після сплати податків.

У 2026 році депутати отримуватимуть майже 200 тисяч грн на діяльність додатково до зарплати. Загальні щомісячні витрати з бюджету на одного народного депутата становитимуть близько 250 тисяч грн без урахування фонду на помічників та компенсацій на проживання.

На початок грудня у Верховній Раді працює 395 народних депутатів.

У кошторисі Верховної Ради на 2025 рік фінансування для Управління справами Апарату ВР становить 3,14 млрд грн. Це на 200 млн грн більше, ніж передбачали на 2024 рік.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.