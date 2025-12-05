МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки

За оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років, коли має діяти нова програма EFF.

Про це сказала під час пресбрифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми оцінюємо розмір дефіциту фінансування протягом терміну дії програми в розмірі $136,5 млрд. Це на весь період за програмою. У 2026−2027 роках ми оцінюємо дефіцит фінансування — залишковий дефіцит фінансування — в розмірі $63 мільярди», — зауважила представниця МВФ.

Вона підкреслила, що нова програма МВФ має допомогти Україні каталізувати зовнішню підтримку, яка буде здатна повністю або частково покрити дефіцит фінансування. Втім, за її словами, ресурси Фонду призначені для підтримки платіжного балансу та відновлення економічного зростання та не пов’язані з погашенням будь-яких боргів.

Водночас представниця Фонду звернулася до донорів: «Наш меседж полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для надання Україні допомоги у фінансуванні її значних фіскальних та зовнішніх фінансових потреб, а також уникнення проблем з ліквідністю під час продовження війни».

Раніше місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює $8,1 млрд.

