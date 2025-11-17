Менше, ніж очікували: Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві для проведення офіційних переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Загальний обсяг нової програми становить близько $8 млрд на 4 роки.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
«Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ — ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», — наголосила Підласа.
Очікування щодо рішення МВФ
Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікують у січні. Тоді ж має відбутися перша виплата (initial disbursement).
Серед попередніх дій, необхідних для старту програми, визначено ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.
МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету. Йдеться про необхідність закриття схем, які дозволяють уникати сплати податків.
Нагадаємо, Finance.ua раніше повідомив, що Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм у понеділок, 17 листопада, почала дискусії з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування EFF. Обговорення стосуються цілей економічної політики України. Акцент робиться на податково бюджетній та грошово кредитній політиках для збереження стабільності в умовах високої невизначеності.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, під час переговорів приділятимуть увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності.
