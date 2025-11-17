Менше, ніж очікували: Підласа прокоментувала нову програму МВФ на $8 мільярдів Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Фото: Роксолана Підласа

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві для проведення офіційних переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Загальний обсяг нової програми становить близько $8 млрд на 4 роки.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ — ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», — наголосила Підласа.

Очікування щодо рішення МВФ

Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікують у січні. Тоді ж має відбутися перша виплата (initial disbursement).

Серед попередніх дій, необхідних для старту програми, визначено ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету. Йдеться про необхідність закриття схем, які дозволяють уникати сплати податків.

Читайте також МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців

Нагадаємо, Finance.ua раніше повідомив , що Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм у понеділок, 17 листопада, почала дискусії з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування EFF. Обговорення стосуються цілей економічної політики України. Акцент робиться на податково бюджетній та грошово кредитній політиках для збереження стабільності в умовах високої невизначеності.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, під час переговорів приділятимуть увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.