Місія МВФ почала переговори з Україною щодо нової програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у понеділок, 17 листопада, почала дискусії з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішила Тофано, передає «Інтерфакс-Україна».

На чому зосереджені переговори

Обговорення стосуються цілей економічної політики України. Акцент робиться на податково бюджетній та грошово кредитній політиках для збереження стабільності в умовах високої невизначеності.

Окрему увагу буде приділено структурним заходам, які мають посилити урядування, протидію корупції та підтримати економічне зростання.

Нині триває чотирирічна програма EFF обсягом 15,6 мільярда доларів. Її затвердили у березні 2023 року. Наступний десятий транш у розмірі SDR1,117 мільярда або приблизно 1,6 мільярда доларів планують надати у грудні.

Спершу програма передбачала зовнішнє фінансування у межах 115 мільярдів доларів у базовому сценарії та 140 мільярдів доларів у негативному. Через затягування війни ці показники підвищили до 153 і 165 мільярдів доларів відповідно.

Чому Україні потрібна нова програма

Під час роботи місії МВФ у Києві з 3 по 10 вересня прем’єр міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів звернулася до Фонду з пропозицією щодо нової програми попередньо на 2026−2029 роки.

Потреба у новій програмі виникла через тривалу війну, тоді як чинна програма EFF була розрахована на завершення бойових дій до березня 2027 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив необхідне зовнішнє фінансування для бюджету України у 2026 році у 45,5 мільярда доларів. Загальна потреба на чотири роки нової програми становитиме від 150 до 170 мільярдів доларів. Непокрита потреба на 2026−2027 роки сягає приблизно 60 мільярдів доларів.

Європейський Союз розглядає можливість надання репараційного кредиту обсягом від 130 до 140 мільярдів євро. Він може стати основою нової програми МВФ. Водночас кілька країн поки не підтримують його практичну реалізацію. Безпосередній обсяг нової програми Фонду оцінюють у 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Вloomberg писав , що Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми. МВФ має зауваження до податкових пільг, зокрема для підприємців та переробної промисловості. На думку фонду, такі заходи можуть ускладнити і без того напружене фінансове становище України.

Крім того, у МВФ звернули увагу на пропозицію запровадити безплатний проїзд у потягах на відстань до 3 тисяч кілометрів.

У п’ятницю, 14 листопада, директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак повідомляла , що місія Міжнародного валютного фонду готується розпочати роботу з українською владою для обговорення можливостей щодо запуску нової фінансової програми. Вона зазначала, що під час роботи місія визначить обсяги дефіциту фінансування України та обговорить поточні процеси реструктуризації боргу.

