Президент оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери

Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України.

Про це він написав у Telegram.

П’ять ключових рішень

За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Також планується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко внести до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України.

Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.

Ще одним рішенням є аудит активів, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до рф.

За планом, ці об’єкти мають бути оперативно підготовлені до продажу й надалі працювати виключно в інтересах України — для посилення оборони та наповнення бюджету.

«Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України», — пише Зеленський.

