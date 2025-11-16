Президент оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери
Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України.
Про це він написав у Telegram.
П’ять ключових рішень
За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Читайте також
Також планується оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
Крім того, Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко внести до парламенту подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України.
Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.
Ще одним рішенням є аудит активів, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до рф.
За планом, ці об’єкти мають бути оперативно підготовлені до продажу й надалі працювати виключно в інтересах України — для посилення оборони та наповнення бюджету.
«Всі такі обʼєкти повинні запрацювати на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України», — пише Зеленський.
Поділитися новиною
Також за темою
Президент оголосив масштабне перезавантаження енергетичної сфери
У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року
Цьогоріч ДБР викрило злочини, що завдали державі майже 13 мільярдів грн збитків
Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни
У жовтні розмінували 370 гектарів українських сільгоспземель за програмою компенсації
«Зимова підтримка»: українці подали мільйон заявок у день старту програми