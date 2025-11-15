«Зимова підтримка»: українці подали мільйон заявок у день старту програми Сьогодні 18:15 — Казна та Політика

У перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» вже подали перший мільйон заявок.

За перші дві години українці подали пів мільйона заявок на отримання 1000 гривень.

За словами Зеленського, серед першого мільйона — 106 тисяч заявок на дітей.

«Уже є перший мільйон заявок від українців у „Дії“ на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей», — повідомив президент.

Кошти можна буде витратити до червня 2026 року. Подати заявку через «Дію» або «Укрпошту» можна до 24 грудня.

Виплату обіцяють перерахувати протягом 10 днів після подання заявки.

