«Зимова підтримка»: українці подали мільйон заявок у день старту програми
У перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» вже подали перший мільйон заявок.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
За перші дві години українці подали пів мільйона заявок на отримання 1000 гривень.
За словами Зеленського, серед першого мільйона — 106 тисяч заявок на дітей.
«Уже є перший мільйон заявок від українців у „Дії“ на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей», — повідомив президент.
Кошти можна буде витратити до червня 2026 року. Подати заявку через «Дію» або «Укрпошту» можна до 24 грудня.
Виплату обіцяють перерахувати протягом 10 днів після подання заявки.
