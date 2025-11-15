У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка» Сьогодні 11:17 — Казна та Політика

У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»

В Україні офіційно стартувала програма «Зимова підтримка», у рамках якої українці можуть отримати 1000 грн від держави. Подати заявку на допомогу вже можна в «Дії», однак у застосунку спостерігаються проблеми.

Про це розповіли у пресслужбі «Дії».

Зазначається, що наразі мільйони користувачів одночасно проходять реєстрацію, що спричиняє підвищене навантаження на системи.

Через це в частини людей можуть виникати помилки під час входу або подання заяви. У Мінцифрі радять спробувати повторити спробу пізніше.

У відомстві запевнили, що послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі охочі гарантовано зможуть подати заяву.

Finance.ua вже писав, що «Укрпошта» доставлятиме виплати за програмою «Зимова підтримка» 2025 по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Скористатися коштами, отриманими в межах програми, можна до 30 червня 2026 року.

