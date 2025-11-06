В уряді розкрили деталі пакета зимової підтримки: хто зможе отримати 1000 грн, а хто — 6500 Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

В уряді розкрили деталі комплексного пакета зимової підтримки для громадян, зокрема пояснили, хто зможе отримати 1000 грн, а хто — 6500 грн.

«Уряд запроваджує три нові програми, спрямовані на допомогу громадянам, вразливим категоріям населення та підтримку транспортної інфраструктури в умовах повномасштабного вторгнення», — повідомляє Урядовий портал.

Разова допомога 1000 гривень для кожного громадянина

Програма передбачає одноразову виплату 1000 гривень усім громадянам України, які проживають у країні, включно з дітьми. Кошти можна буде витратити на базові потреби, такі як комунальні послуги, ліки, книги або перерахувати на підтримку Сил оборони. Повний перелік дозволених витрат оголосять пізніше.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, минулого року аналогічною допомогою скористалися понад 14 мільйонів українців: 58% витратили кошти на оплату комунальних послуг, 22% — на мобільний зв’язок, 4% — на харчування, а також значну частку становили витрати на ліки та книги. Деталі цьогорічної програми буде оприлюднено до 15 листопада.

Адресна допомога 6500 гривень для вразливих категорій

Ця програма спрямована на підтримку тих, хто потребує найбільшої допомоги. Зокрема, виплати отримають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Допомогу у розмірі 6500 гривень можна буде витратити на зимовий одяг, взуття, ліки та вітаміни. Кошти потрібно використати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Як додали в Мінсоцполітики, виплати здійснюватимуться автоматично на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну «Дія.Картку». Пенсійний фонд України самостійно визначатиме право на допомогу та забезпечуватиме її виплату.

Програма охопить понад 660 тисяч осіб, а в державному бюджеті на неї передбачено 4,3 мільярда гривень.

Програма «УЗ-3000»

Держава розпочинає співфінансування пасажирських перевезень Укрзалізниці. За словами Свириденко, реальна собівартість квитків у кілька разів вища за їхню ціну, але раніше цей дисбаланс покривали доходи від вантажних перевезень. Через зменшення обсягів вантажів ця можливість скоротилася, тому уряд ухвалив рішення про підтримку залізничних перевезень.

Соціальна програма «УЗ-3000» передбачає безоплатні подорожі Україною на відстань до 3000 км у дні низького попиту, коли залишаються вільними до 250 тисяч квитків.

«Важливо, що ініціатива не створює додаткового навантаження на держбюджет. Укрзалізниця отримає можливість впровадити власні механізми компенсації — зокрема, більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті за прикладом авіаквитків», — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 1 листопада Володимир Зеленський анонсував нову програму «зимової підтримки», яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.

