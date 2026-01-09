0 800 307 555
Пенсіонерів вводять в оману фейковими «перевірками віку» — нова «схема»
Пенсіонерів вводять в оману фейковими «перевірками віку» — нова «схема»
В Україні фіксують новий вид онлайн-шахрайства, спрямований передусім на пенсіонерів. Зловмисники масово розсилають у месенджерах повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для «збереження пенсійних виплат».
У Кіберполіції попереджають: насправді такі повідомлення не мають жодного стосунку до державних органів і є спробою виманити персональні та банківські дані.

Як діють шахраї

  • У повідомленнях пенсіонерів просять перейти за посиланням та заповнити анкету.
  • Шахраї переконують, що це необхідно для продовження або збереження пенсії.
  • Посилання веде на фейкові сайти, які зовні можуть нагадувати офіційні ресурси.

У чому небезпека

Після переходу за посиланням і введення особистих або банківських даних людина фактично передає цю інформацію шахраям. Надалі зловмисники можуть:
  • отримати доступ до акаунтів у соціальних мережах;
  • зламати онлайн-банкінг;
  • викрасти кошти з рахунків.
Що важливо знати

Усі питання щодо призначення, перерахунку чи припинення пенсійних виплат регулюються виключно законами України. Зміни можливі лише на підставі офіційних рішень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Жодні «перевірки віку» не проводяться через месенджери, анонімні повідомлення чи сторонні сайти.

Як уберегтися від шахраїв

  • не переходьте за сумнівними посиланнями у повідомленнях, месенджерах або електронній пошті;
  • не вводьте персональні чи банківські дані на незнайомих ресурсах;
  • одразу видаляйте підозрілі повідомлення;
  • перевіряйте інформацію про пенсії, субсидії, пільги та соціальні виплати лише на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
