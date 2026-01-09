Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах

Українське законодавство дозволяє працівникам, зокрема й людям з інвалідністю, мати основне місце роботи та додатково працювати за сумісництвом.

Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Основне місце роботи та сумісництво: у чому різниця

Фахівці роз’яснили, що основним вважається місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору та яке вона визначила як основне у своїй заяві.

Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах окремого трудового договору у вільний від основної роботи час. Така робота може здійснюватися як на тому самому підприємстві, так і на іншому.

У кожному випадку йдеться про окремі трудові договори. Кількість відпрацьованих годин за ними обліковується окремо та не підсумовується.

Працівник з інвалідністю зараховується до виконання нормативу працевлаштування таких осіб лише за основним місцем роботи. Це правило діє незалежно від того, чи працює людина повний або неповний робочий час. З 2026 року цей порядок не зміниться.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці.

Як пояснила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак, сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.

