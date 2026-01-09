0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах

Особисті фінанси
102
Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах
Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах
Українське законодавство дозволяє працівникам, зокрема й людям з інвалідністю, мати основне місце роботи та додатково працювати за сумісництвом.
Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Основне місце роботи та сумісництво: у чому різниця

Фахівці роз’яснили, що основним вважається місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору та яке вона визначила як основне у своїй заяві.
Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах окремого трудового договору у вільний від основної роботи час. Така робота може здійснюватися як на тому самому підприємстві, так і на іншому.
У кожному випадку йдеться про окремі трудові договори. Кількість відпрацьованих годин за ними обліковується окремо та не підсумовується.
Читайте також
Працівник з інвалідністю зараховується до виконання нормативу працевлаштування таких осіб лише за основним місцем роботи. Це правило діє незалежно від того, чи працює людина повний або неповний робочий час. З 2026 року цей порядок не зміниться.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці.
Як пояснила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак, сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems