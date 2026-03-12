Військовий облік 17-річних юнаків: за що можуть оштрафувати Сьогодні 17:24 — Особисті фінанси

Військовий облік 17-річних юнаків: за що можуть оштрафувати

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В цей період, як і у мирні часи, військовозобов’язані українці мають дотримуватися правил військового обліку. Чи можуть оштрафувати, якщо не стати на облік 17-річному юнаку та чи ведеться такий облік автоматично.

Про це розказала адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Правила військового обліку для 17-річних юнаків

Експертка пояснила, що в Україні триває планова постановка на військовий облік юнаків, яким цьогоріч виповнюється 17 років (2009 рік народження). Дані про призовників вносяться до Єдиного державного реєстру. Зробити це можна двома способами:

Дистанційно: через застосунок «Резерв+» (необхідна електронна ідентифікація).

Особисто: звернувшись до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Якщо людина обирає особистий візит, слід підготувати такі документи:

Паспорт та витяг про реєстрацію місця проживання.

Свідоцтво про народження та ідентифікаційний код (РНОКПП).

Документи про освіту.

Довідку з місця навчання або роботи.

Чотири кольорові фотокартки (35×45 мм).

Довідку ВПО (якщо актуально).

На етапі взяття на облік проходити медичну комісію не потрібно. Військово-лікарська комісія (ВЛК) стане обов’язковою пізніше, перед початком базової військової служби або практичних занять з підготовки.

Штрафи

Хоча в нових офіційних поясненнях йде мова про постановку на облік з 17-річного віку, зараз на військовий облік потрібно ставати з 16-річного віку.

Вона додала, що несвоєчасна постановка на облік або порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.

Експертка пояснила, що питання штрафів за те, що хтось із молодих хлопців не став на облік, часто викликає занепокоєння. Вона зауважила, їй поки що не відомо про випадки, коли батьків притягували до відповідальності через те, що їхній син не став на облік.

«Якщо дитина навчається у школі, навчальний заклад взаємодіє з ТЦК і може направляти учнів для проходження військово-лікарської комісії та постановки на облік. Якщо ж юнак уже є студентом коледжу, там також ведеться військовий облік», — йдеться у повідомленні.

Чи ведеться військовий облік автоматично

Адвокатка наголосила, що іноді виникає питання, чому можуть говорити про штрафи, якщо держава і так має відповідні дані, наприклад через навчальні заклади.

«Якщо навчальний заклад передав документи та звірив дані з ТЦК, інформація про майбутнього військовозобов’язаного дійсно з’являється у відповідних базах, однак цього недостатньо», -резюмувала Аніщенко.

Нагадаємо, військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.

Водночас військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.