Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Без "Резерв+" особа не зможе оформити закордонний паспорт

Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.

Про це повідомляють Новини. Live із посиланням на роз’яснення адвоката Андрія Карпенка.

Чи можна оформити паспорт за кордоном

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який перебуває за кордоном, із запитанням, чи може він отримати новий закордонний паспорт без в’їзду в Україну та без використання застосунку «Резерв+».

За словами адвоката, оформити документ за кордоном можливо через підрозділи ДП «Документ». Однак без застосунку «Резерв+» отримати закордонний паспорт не вдасться.

Чому «Резерв+» потрібен для оформлення паспорту

Карпенко нагадав, що 2025 року Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Працівники закордонних підрозділів ДП „Документ“ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі», — пояснив адвокат.

Саме тому наявність у громадянина в смартфоні застосунку «Резерв+» є необхідною умовою для отримання закордонного паспорту.

