Укрпошта запустить видачу посилок у магазинах і кафе Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

У Києві працюють дев’ять пілотних точок, де клієнти можуть отримати відправлення

АТ «Укрпошта» планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки видачі посилок, які працюватимуть у кафе, магазинах та інших закладах сфери обслуговування.

Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, партнери укладатимуть договір із компанією та отримуватимуть оплату за кожну видану посилку.

«Це не тягне за собою якихось капітальних витрат та дорогих ремонтів. Все-таки, найефективніше — це швидко наростити мережу, щоб нашим клієнтам було зручно і вигідно отримувати посилки», — пояснив Смілянський.

Пілотний проєкт у Києві

Наразі проєкт перебуває на етапі тестування. У Києві вже працюють дев’ять пілотних точок, де клієнти можуть отримати відправлення.

У компанії зазначають, що ключову увагу приділятимуть якості обслуговування та дотриманню стандартів. Після оцінки результатів тестування «Укрпошта» планує залучати нових партнерів.

Поштомати та оновлення застосунку

Окрім запуску агентських точок, на початку 2026 року компанія планує встановити близько 1 тис. поштоматів.

Також передбачено оновлення мобільного застосунку. Новий функціонал дозволить клієнтам керувати доставкою, зокрема перенаправляти відправлення до інших відділень або поштоматів.

Раніше в компанії повідомляли про намір провести у 2026 році масштабну модернізацію мережі відділень по всій Україні.

Наразі «Укрпошта» має понад 6 тис. відділень і близько 26 тис. точок обслуговування.

Фінансові результати компанії

У четвертому кварталі 2025 року оператор отримав чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання забезпечив додатковий дохід від продажу майна підприємства на суму 168 млн грн.

Виторг компанії у четвертому кварталі зріс на 10,7 млн грн у річному вимірі до 3 млрд 601,6 млн грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що ребрендинг «Укрпошти» спричинив хвилю критики в соцмережах: користувачі заявляли, що кошти, витрачені на оновлення бренду, доцільніше було б спрямувати на підвищення зарплат працівникам відділень. На цьому тлі СЕО компанії Ігор Смілянський публічно прокоментував ситуацію з оплатою праці та навів конкретні цифри щодо доходів у компанії.

