Смілянський прокоментував інформацію щодо дефолту Укрпошти Вчора 09:15 — Фондовий ринок

Смілянський прокоментував інформацію щодо дефолту Укрпошти

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що компанія очікує завершити рік з прибутком.

Про це він розповів під час заходу «Діалоги з NV. Бізнес та інвестиції. Як відкрити нові можливості», коментуючи публічні обговорення щодо можливого дефолту державного оператора.

Реакція на чутки про дефолт

Смілянський зазначив, що інформацію про дефолт він оцінює різко. За його словами, компанія вдячна кредиторам за підтримку, а сам факт, що приватні технологічні компанії звертаються до Укрпошти по поради з цифровізації, свідчить про суттєвий прогрес.

Читайте також Укрпошта щомісяця звітуватиме про вчасно доставлені посилки

Він також додав, що Національний банк активно підтримує національні інвестиції. На його думку, найкраща відповідь на звинувачення та чутки про дефолт це закінчити рік з прибутком і продемонструвати стабільну роботу.

Прогрес компанії

Смілянський повідомив, що в Укрпошті відбулася повна цифровізація внутрішніх процесів, зокрема інвентаризації. До війни в компанії працювали 76 тис. працівників, нині 25 тис., при цьому за його словами дохід зріс у 5 разів.

Кількість бухгалтерів скоротилася з 872 до 47, частину роботи виконує штучний інтелект. Це, за словами керівника Укрпошти, є одним з факторів, який позитивно впливає на рішення кредиторів щодо реструктуризації.

Читайте також Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX

За останні 2 роки Укрпошта відкрила 24 роботизовані сортувальні центри. Компанія отримала кредит від ЄБРР на закупівлю обладнання, але встигла встановити останню лінію ще до завершення всіх процедур. Це дозволило переглянути умови фінансування і провести реструктуризацію.

Укрпошта прагне зробити свої відділення незалежними від електромережі та перейти на інвертори і батареї. Проте, за кредитними вимогами, компанія має закуповувати європейське обладнання, яке значно дорожче за альтернативи.

Смілянський припустив, що компанія хотіла б обрати дешевший варіант, але це правила донорів.

Чи створюватиме Укрпошта власний банк

Коментуючи чутки про запуск банку, Смілянський підтвердив, що для цього питання дійсно потрібні консультації з Офісом президента. Він зазначив, що близько 30% українців перебувають поза банківською системою, а банки не мають ефективних офлайн-рішень.

На його думку, банківська система в Україні все ще не працює на рівні, який відповідає сучасним потребам, особливо в українських реаліях.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. Український виробник Modern Expo виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів — 70 у Києві та 30 в Одесі. Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.