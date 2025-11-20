У Приват24 можна буде купити ОВДП Вчора 11:00 — Фондовий ринок

У Приват24 можна буде купити ОВДП

У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

«Тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24. Новий інвестиційний розділ „Облігації“ дає можливість купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами», — сказано в повідомленні.

Як працює новий розділ

У застосунку доступний широкий перелік ОВДП у гривні, доларах та євро.

Мінімальна сума інвестиції становить 1000 гривень.

Купівля облігацій відбувається без податкових зборів та без додаткових комісій. Для оформлення потрібно вибрати випуск ОВДП, внести необхідні дані та підписати документи через SmartID.

цілодобово. ПриватБанк приймає заявки на купівлю та продаж

Функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій портфель:

переглядати залишки цінних паперів;

історію операцій;

надходження купонів;

виплати за погашенням.

У фінустанові зазначили, що українці активно користуються можливістю інвестувати в ОВДП. З початку 2025 року вони вклали у державні облігації в банку понад 21 млрд гривень. Найчастіше обирають піврічні та річні випуски у гривні, а також облігації у доларах США. Багато інвесторів після отримання виплат за погашенням одразу спрямовують ці кошти у нові випуски Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що вкладення українців в ОВДП сягнули історичного максимуму — 106 млрд грн. У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Із цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а 355 млн доларів США — валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.

