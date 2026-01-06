Українці нарощують інвестиції в ОВДП: портфель фізосіб становить уже понад 110 млрд грн Сьогодні 10:04 — Фондовий ринок

З початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучили близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Інфографіка: Мінфін

Інвестиції громадян та бізнесу

Одним із ключових підсумків 2025 року стало зростання участі громадян у фінансуванні державного бюджету. Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн. Зростання становило 33,4 млрд грн або 42,6%. Частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Зростанню інтересу населення до ОВДП сприяли відсутність оподаткування, 100% державна гарантія повернення коштів та спрощений доступ до інвестування.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні державні запозичення, становить близько 2 трлн грн. У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

Бізнес у 2025 році також зберіг важливу роль інвесторів в ОВДП. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, або на 34,1 млрд гривень. Їхня частка в загальному портфелі також дещо збільшилася — з 9,6% до 10,8%.

Інфографіка: Мінфін

Найбільшими власниками ОВДП упродовж року залишалися комерційні банки. Їхній портфель становив 937,1 млрд грн і зріс на 51,4 млрд грн. Портфель Національного банку України становив 664,5 млрд грн і скоротився більш ніж на 13 млрд грн.

Дохідність та рефінансування

У 2025 році середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла з 15,98% у 2024 році до 16,24%. Середньозважена дохідність ОВДП у євро становила 3,22%. Середньозважена дохідність доларових ОВДП знизилася з 4,64% до 4,17%.

Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу у 2025 році в усіх валютах становив 118%. У гривневому сегменті цей показник досяг 131%.

Обмінні аукціони та валютні інструменти

Упродовж року провели аукціони з обміну ОВДП на суму 35 млрд грн. Це дало змогу зменшити боргове навантаження з погашення внутрішнього державного боргу.

Серед валютних інструментів найбільшим попитом користувалися доларові ОВДП зі строком обігу близько 1,5 року та середньозваженою дохідністю 4,17% річних. Загальний обсяг залучень через такі облігації за рік становив $2,5 млрд.

Довідка Finance.ua:

військові облігації можна купити у банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн/ 1000 дол США/ 1000 євро;

також можна придбати ОВДП через застосунок Дія. Щоб придбати військові облігації через застосунок Дія, необхідно у розділі «Послуги» обрати військові облігації, визначитися з типом облігацій за назвою українських міст або територій, обрати банк чи брокера, ввести контактні дані, обрати картку «єПідтримка» для отримання виплат, перевірити інформацію, надіслати запит обраному партнеру, підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах та оплатити облігації;

відповідно до Податкового кодексу відсотковий дохід та інвестиційний прибуток, отримані від інвестування в державні облігації не включається до оподаткованого доходу.

