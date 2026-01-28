0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft представила власний чіп для прискорення ШІ — деталі (фото)

Фондовий ринок
38
Новий чип є важливим етапом у довгостроковій стратегії Microsoft
Новий чип є важливим етапом у довгостроковій стратегії Microsoft
Компанія Microsoft анонсувала Maia 200 — власний прискорювач штучного інтелекту (AI accelerator) нового покоління, розроблений для забезпечення швидшої, надійнішої та енергоефективнішої роботи моделей штучного інтелекту в хмарі Azure.
Про це йдеться в прес-релізі компанії, що надали finance.ua.

Характеристки

Новий чип є етапом у довгостроковій стратегії Microsoft із розбудови та оптимізації власної інфраструктури для ШІ.
<i>Maia 200 </i>
Maia 200
Maia 200 створено спеціально для виконання робочих навантажень штучного інтелекту (AI workloads). Він підвищує продуктивність моделей, якими щодня користуються компанії, установи та кінцеві користувачі в усьому світі.
Розгортання Maia 200 уже розпочалося в окремих дата-центрах у США, а в майбутньому платформа забезпечуватиме роботу ключових продуктів Microsoft, зокрема Microsoft 365 Copilot.

Робота ШІ

Зі зростанням використання штучного інтелекту в різних галузях, організації стикаються з дедалі більшими викликами, пов’язаними зі швидкістю обробки даних, надійністю та вартістю обчислень. Maia 200 розроблено для подолання цих викликів завдяки:
  • швидшому відгуку та обробці даних у застосунках зі штучним інтелектом;
  • підвищеній енергоефективності;
  • зниженню операційних витрат у масштабних хмарних середовищах.
Читайте також

Нова технологія для повсякденного використання ШІ

Maia 200 на відміну від традиційного обчислювального обладнання, він оптимізований для роботи з великими та складними моделями ШІ, що застосовуються в цифрових помічниках, аналітиці даних і автоматизації бізнес-процесів.
Така спеціалізація дає змогу виконувати ті самі завдання з використанням меншої кількості апаратних ресурсів, забезпечуючи вищу надійність і ефективніше використання наявної хмарної інфраструктури.

Підтримка Azure, Copilot і майбутніх сервісів ШІ

Maia 200 стане важливою складовою глобальної хмарної архітектури Microsoft і забезпечуватиме:
  • роботу сервісів штучного інтелекту в дата-центрах Microsoft Azure;
  • підтримку інструментів, зокрема Microsoft 365 Copilot;
  • розробку та вдосконалення моделей штучного інтелекту наступного покоління;
  • створення майбутніх ШІ-рішень для бізнес-користувачів і партнерів.
Місце для вашої реклами
Раніше Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ. Професія з найбільшою застосовністю до ШІ — це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу).
Про це сказано в звіті Microsoft, де представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев’ять місяців 2024 року.
Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій. Детальна інфографіка тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems