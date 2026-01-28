Microsoft представила власний чіп для прискорення ШІ — деталі (фото) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Новий чип є важливим етапом у довгостроковій стратегії Microsoft

Компанія Microsoft анонсувала Maia 200 — власний прискорювач штучного інтелекту (AI accelerator) нового покоління, розроблений для забезпечення швидшої, надійнішої та енергоефективнішої роботи моделей штучного інтелекту в хмарі Azure.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, що надали finance.ua.

Характеристки

Новий чип є етапом у довгостроковій стратегії Microsoft із розбудови та оптимізації власної інфраструктури для ШІ.

Maia 200

Maia 200 створено спеціально для виконання робочих навантажень штучного інтелекту (AI workloads). Він підвищує продуктивність моделей, якими щодня користуються компанії, установи та кінцеві користувачі в усьому світі.

Розгортання Maia 200 уже розпочалося в окремих дата-центрах у США, а в майбутньому платформа забезпечуватиме роботу ключових продуктів Microsoft, зокрема Microsoft 365 Copilot.

Робота ШІ

Зі зростанням використання штучного інтелекту в різних галузях, організації стикаються з дедалі більшими викликами, пов’язаними зі швидкістю обробки даних, надійністю та вартістю обчислень. Maia 200 розроблено для подолання цих викликів завдяки:

швидшому відгуку та обробці даних у застосунках зі штучним інтелектом;

підвищеній енергоефективності;

зниженню операційних витрат у масштабних хмарних середовищах.

Нова технологія для повсякденного використання ШІ

Maia 200 на відміну від традиційного обчислювального обладнання, він оптимізований для роботи з великими та складними моделями ШІ, що застосовуються в цифрових помічниках, аналітиці даних і автоматизації бізнес-процесів.

Така спеціалізація дає змогу виконувати ті самі завдання з використанням меншої кількості апаратних ресурсів, забезпечуючи вищу надійність і ефективніше використання наявної хмарної інфраструктури.

Підтримка Azure, Copilot і майбутніх сервісів ШІ

Maia 200 стане важливою складовою глобальної хмарної архітектури Microsoft і забезпечуватиме:

роботу сервісів штучного інтелекту в дата-центрах Microsoft Azure;

підтримку інструментів, зокрема Microsoft 365 Copilot;

розробку та вдосконалення моделей штучного інтелекту наступного покоління;

створення майбутніх ШІ-рішень для бізнес-користувачів і партнерів.

Раніше Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ. Професія з найбільшою застосовністю до ШІ — це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу).

Про це сказано в звіті Microsoft, де представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев’ять місяців 2024 року.

Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій. Детальна інфографіка тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.