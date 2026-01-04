Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ
Професія з найбільшою застосовністю до ШІ — це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу).
Про це сказано в новому звіті Microsoft, де представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев’ять місяців 2024 року.
Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій.
Крім того, значна кількість людей довіряє штучному інтелекту створення програмного коду для верстатів із числовим програмним керуванням, які виконують різання, свердління або фрезерування матеріалів.
До десятки професій, які в перспективі можуть бути повністю автоматизовані нейромережами, увійшли:
«Дослідження показує, що ШІ підтримує багато завдань, які стосуються досліджень, письма та комунікації, але не вказує на те, що нейромережа може повноцінно виконувати будь-яку окрему професію», — зазначив старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон.
Раніше писали що, штучний інтелект (ШІ) і блокчейн стають ключовими елементами економічної трансформації, а фінансова індустрія проходить через найбільше технологічне оновлення за десятиліття. Про це заявив голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю Fox Business.
Очільник банку зазначив, що JPMorgan Chase щороку інвестує $18 млрд у технології, з яких половина — на розвиток нових систем, безпеки, хмарних рішень та оптимізації машинного навчання.
За його словами, банк уже отримує «принаймні $2,5 млрд вигоди» завдяки підвищенню швидкості процесів, зниженню шахрайства та оптимізації витрат.
Поділитися новиною
Також за темою
Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ
Starlink переводить тисячі супутників на нижчі орбіти
Нова хвиля скорочень через ШІ: які посади під загрозою (думка експерта)
Дія. Освіта запускає ШІ-менторку: як може допомагати
Цифрові помічники для підприємців: 5 нових ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес
Кеш чи безготівка: як розраховуються за покупки в країнах Європи