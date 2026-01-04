0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ

Фінтех і Картки
41
Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ
Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ
Професія з найбільшою застосовністю до ШІ — це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу).
Про це сказано в новому звіті Microsoft, де представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев’ять місяців 2024 року.
Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій.
Читайте також
Крім того, значна кількість людей довіряє штучному інтелекту створення програмного коду для верстатів із числовим програмним керуванням, які виконують різання, свердління або фрезерування матеріалів.
До десятки професій, які в перспективі можуть бути повністю автоматизовані нейромережами, увійшли:
Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ
«Дослідження показує, що ШІ підтримує багато завдань, які стосуються досліджень, письма та комунікації, але не вказує на те, що нейромережа може повноцінно виконувати будь-яку окрему професію», — зазначив старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон.
Раніше писали що, штучний інтелект (ШІ) і блокчейн стають ключовими елементами економічної трансформації, а фінансова індустрія проходить через найбільше технологічне оновлення за десятиліття. Про це заявив голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю Fox Business.
Очільник банку зазначив, що JPMorgan Chase щороку інвестує $18 млрд у технології, з яких половина — на розвиток нових систем, безпеки, хмарних рішень та оптимізації машинного навчання.
За його словами, банк уже отримує «принаймні $2,5 млрд вигоди» завдяки підвищенню швидкості процесів, зниженню шахрайства та оптимізації витрат.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems