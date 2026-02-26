У «Дії» з’явився фільтр для пошуку відділень банків, що працюють під час тривалих відключень Сьогодні 10:33 — Фінтех і Картки

Відділення Power Banking тепер можна знайти через «Дію»

У застосунку «Дія» з’явився окремий фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking. Завдяки новій функції користувачі можуть швидко знайти на мапі банківські відділення, які працюють під час відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

«Тепер кожен українець зможе ще швидше знайти інформацію про відділення банків, які працюватимуть та надаватимуть необхідні клієнтам банківські послуги в разі довготривалих відключень світла та зв’язку», — сказано в повідомленні.

Що таке Power Banking

Power Banking — це створена за ініціативи Національного банку об’єднана мережа банківських відділень, які можуть працювати навіть під час тривалого блекауту.

Наразі мережа налічує 2408 відділень банків. Вони забезпечені альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

Як знайти відділення Power Banking у «Дії»

Щоб знайти відділення мережі Power Banking у застосунку, потрібно:

відкрити розділ «Сервіси»;

перейти до підрозділу «Незламність»;

обрати фільтр Power Banking у верхньому меню.

Після цього на мапі залишаться лише відділення банків, що працюють під час відключень електроенергії.

Користувачі можуть також завантажити мапу на смартфон, щоб користуватися нею в офлайн-режимі.

Які послуги доступні у відділеннях

Пресслужба «Дії» нагадала , що у відділеннях мережі Power Banking клієнти можуть:

зняти готівку через касу або банкомат;

оплатити рахунки та здійснити перекази;

обміняти валюту за наявності коштів у касі;

отримати консультацію щодо банківських послуг.

Точний перелік послуг можна дізнатись у своєму банку.

