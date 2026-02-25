Чи може працівник сам обрати банк для отримання зарплати — пояснення Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки

Свобода розпорядження власною зарплатою — одна з базових трудових гарантій

Працівник має право сам обрати банк для отримання зарплати. Це право гарантується законодавством і не залежить від внутрішніх правил підприємства чи бажання роботодавця.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

«Багато роботодавців пропонують так звані „зарплатні проєкти“ — співпрацю з конкретним банком, де відкриваються рахунки працівникам. Однак важливо розуміти: така практика не означає, що працівник зобов’язаний погоджуватися саме на цей банк. Законодавство України гарантує працівнику значно ширші права», — сказано в повідомленні.

Що передбачає закон

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата може виплачуватися через банки або небанківських надавачів платіжних послуг лише за особистою письмовою згодою працівника. При цьому:

рахунок визначає сам працівник;

комісії та витрати за переказ оплачує роботодавець;

виплата може здійснюватися також поштовим переказом за вказаними реквізитами.

«Це означає, що без згоди працівника змусити його отримувати зарплату через конкретну фінансову установу — незаконно», — наголошують у відомстві.

Додатково стаття 25 Закону України «Про оплату праці» забороняє роботодавцям будь-яким способом обмежувати працівника у вільному розпорядженні його заробітною платою.

Чи може роботодавець нав’язувати «свій» банк

Роботодавець може запропонувати зарплатний проєкт, але не має права:

змушувати відкривати рахунок у визначеному банку;

відмовляти у перерахуванні зарплати на інший рахунок;

встановлювати обмеження або створювати перешкоди;

перекладати банківські комісії на працівника.

Будь-які подібні дії вважаються порушенням трудового законодавства.

Типові аргументи роботодавців

На практиці працівники можуть стикатися з такими поясненнями:

«Усі працівники отримують зарплату лише через цей банк»;

«Бухгалтерії незручно працювати з іншими рахунками»;

«У разі іншого банку ви сплачуватимете комісію самостійно».

Жоден із цих аргументів не змінює законодавчих норм і не звільняє роботодавця від обов’язку дотримуватися вимог закону.

Що робити, якщо роботодавець відмовляється

Якщо роботодавець ігнорує заяву працівника або відмовляється перераховувати зарплату на вибраний працівником банк, це вважається порушенням трудового законодавства, працівник має право:

Подати письмову заяву із зазначенням реквізитів рахунку. Зафіксувати факт відмови (листування, службові записки, відповіді). Звернутися до Державна служба України з питань праці (зокрема електронною поштою: dsp@dsp.gov.ua).

