У Польщі скоротили ліміт зняття готівки через банкомат Euronet Сьогодні 09:04 — Фінтех і Картки

Euronet обмежила одноразове зняття готівки в банкоматах

Із 19 лютого 2026 року компанія Euronet Polska запровадила новий ліміт на одноразове зняття готівки за кодом BLIK — 200 злотих замість попередніх 800.

Про це пише InPoland.net.pl.

Причини зміни ліміту

У компанії пояснили рішення фінансовими причинами. За даними оператора, чинні ставки interchange, встановлені Польським платіжним стандартом для операцій BLIK, не покривають витрат на обслуговування транзакцій.

У Euronet зазначають, що оператори банкоматів фактично надають послугу приблизно за половину її реальної собівартості. Водночас компанія наголосила, що не стягує комісій із клієнтів за зняття готівки картками польських банків або через BLIK.

Президент Польського платіжного стандарту Даріуш Мазуркевич заявив, що BLIK не змінював ставки комісії для операторів банкоматів і наразі не планує їх переглядати.

Читайте також У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото)

За його словами, обмеження суми одного зняття не повинно використовуватися як інструмент отримання додаткових доходів.

Mastercard та Visa підтвердили зміну структури комісій із 1 лютого 2026 року. Водночас компанії зазначили, що йдеться про розрахунки між банками та операторами і ці зміни не впливають безпосередньо на комісії для споживачів.

Ринок банкоматів у Польщі

За інформацією порталу cashless. pl, станом на кінець червня 2025 року в Польщі працювало 20 523 банкомати, з яких 7 646 належать Euronet. Це найбільша мережа банкоматів у країні.

У 2025 році користувачі BLIK здійснили 2,9 млрд транзакцій на суму 441,5 млрд злотих. Операції в банкоматах становили 2,7% від загальної кількості транзакцій системи — 79 млн зняттів і внесень готівки, що на 12% більше порівняно з попереднім роком.

Середня сума однієї операції через банкомат становила 731 злотий.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що найбільший банк Польщі PKO Bank Polski впроваджує нові заходи безпеки для онлайн-транзакцій. У низці випадків клієнтам доведеться додатково підтвердити свою особу, зробивши селфі та фото посвідчення особи в мобільному застосунку IKO.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.