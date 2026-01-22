Банк у Польщі запроваджує додаткову перевірку для онлайн-переказів Сьогодні 17:20 — Фінтех і Картки

Банк у Польщі запроваджує додаткову перевірку для онлайн-переказів

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski впроваджує нові заходи безпеки для онлайн-транзакцій. У низці випадків клієнтам доведеться додатково підтвердити свою особу, зробивши селфі та фото посвідчення особи в мобільному застосунку IKO.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

У банку наголосили, що метою нових процедур є підвищення безпеки клієнтів, особливо в ситуаціях, коли є підозра, що хтось намагається зняти кошти з рахунку, видаючи себе за власника рахунку.

Коли вимагатимуть додаткову перевірку

Як повідомили в банку, новий механізм автентифікації використовуватиметься не для всіх операцій. Фотоверифікація активується лише в окремих ситуаціях, зокрема, коли автоматичні системи виявляють підвищений ризик шахрайства або фіксують нетипову спробу переказу коштів із рахунку.

При цьому новий метод не замінює чинні способи підтвердження операцій, такі як SMS-коди чи біометрична автентифікація.

Як відбувається підтвердження транзакції

У разі запуску додаткової перевірки клієнт отримує відповідне повідомлення під час авторизації переказу. Для завершення операції необхідно протягом встановленого банком часу сфотографувати посвідчення особи та зробити селфі безпосередньо в застосунку IKO.

Якщо клієнт не виконає ці вимоги у визначений термін, транзакція буде автоматично скасована.

