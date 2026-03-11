Ірландські банки створили власний сервіс миттєвих переказів
Три найбільші роздрібні банки Ірландії запускають спільний сервіс мобільних P2P-переказів Zippay. Платформа стала доступною для клієнтів з 10 березня та дозволить банкам конкурувати з фінтех-компаніями.
Запуск відбуватиметься поетапно. Zippay потенційно охопить понад 5 млн клієнтів Allied Irish Banks, Bank of Ireland та Permanent TSB.
Надалі сервіс планують відкрити для всіх фінансових установ, які пропонують ірландським користувачам рахунки з IBAN та мають мобільні банківські застосунки.
Як працюватиме сервіс
Zippay дозволяє надсилати, запитувати або ділити платежі, використовуючи номери телефонів контактів зі списку адресної книги.
Ліміт на переказ становить до €1000 на день, а на запит платежу — до €500 за одну операцію.
Новий сервіс фактично відновлює попередню ініціативу Synch Payments, яку банки припинили у 2023 році після низки затримок і змін на ринку цифрових платежів. Zippay інтегрований безпосередньо в мобільні застосунки банків, що має спростити його поширення серед клієнтів.
