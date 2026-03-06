Українці мають у середньому по два банківські рахунки (інфографіка) Вчора 16:03 — Фінтех і Картки

Українське законодавство не обмежує громадян у відкритті рахунків

Один українець в середньому має два рахунки в банках. Загальна кількість рахунків, відкритих користувачами в надавачів платіжних послуг, на початку цього року становила 208,6 млн.

Про це повідомив Національний банк України.

Станом на 1 січня 2026 року обслуговування рахунків користувачів в Україні здійснювали 63 надавачі платіжних послуг — 60 банків і три небанківські установи.

Загальна кількість рахунків зросла на 8,2%

На початку 2026 року загальна кількість рахунків, відкритих у надавачів платіжних послуг, становила 208,6 млн. Це на 8,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли показник становив 192,8 млн.

Переважна більшість рахунків відкриті у банках — 207,5 млн. Із них:

майже 200,4 млн — рахунки фізичних осіб;

4,7 млн — рахунки фізичних осіб-підприємців;

2,4 млн — рахунки юридичних осіб.

У небанківських надавачів платіжних послуг кількість рахунків перевищила 1,11 млн. З них:

майже 1,03 млн — рахунки фізичних осіб;

84,2 тис. — рахунки фізичних осіб-підприємців;

0,46 тис. — рахунки юридичних осіб.

Загальна кількість користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, на початку 2026 року досягла 87,3 млн. Це на 4,4% більше, ніж на початку 2025 року, коли показник становив 83,6 млн.

У банках обслуговувалися 86,3 млн користувачів, серед яких:

82,8 млн — фізичні особи;

2,5 млн — фізичні особи-підприємці;

майже 1 млн — юридичні особи.

У небанківських надавачів платіжних послуг обслуговувалося 1,03 млн користувачів:

946,7 тис. — фізичні особи;

83,8 тис. — фізичні особи-підприємці;

0,43 тис. — юридичні особи.

У середньому одна людина має два рахунки

Співвідношення кількості рахунків і кількості користувачів свідчить, що одна фізична особа в середньому має два банківські рахунки.

У Національному банку нагадали, що українське законодавство не обмежує громадян у відкритті рахунків. Одна особа або компанія може обслуговуватися одночасно в кількох надавачів платіжних послуг і мати необхідну кількість рахунків. Саме тому загальна кількість користувачів перевищує чисельність населення України.

Дистанційне обслуговування

Ще однією тенденцією стало зростання кількості користувачів, які обслуговуються дистанційно.

Станом на початок 2026 року дистанційно користувалися фінансовими послугами:

91,79% суб’єктів господарювання;

84,51% фізичних осіб.

Для порівняння, на початку 2025 року ці показники становили 89,85% для суб’єктів господарювання та 82,87% для фізичних осіб.

