Ще одна мережа банкоматів у Польщі вводить ліміт на зняття готівки Сьогодні 08:36 — Фінтех і Картки

Банкомати Planet Cash і Euronet у Польщі матимуть ліміти на зняття готівки, old.galeria-warminska.pl

Із 2 березня 2026 року мережа банкоматів Planet Cash запроваджує нові правила зняття готівки. Зміни стосуватимуться насамперед операцій через BLIK, а ліміти будуть встановлюватися залежно від локації пристрою.

Про це пише inpoland

Варто зазначити, що це не перший сигнал для ринку — раніше про обмеження на зняття готівки повідомляв Euronet.

Що треба знати про обмеження від Planet Cash

Оператор мережі Planet Cash оголосив, що максимальна сума зняття через BLIK більше не буде однаковою по всій країні.

Тепер ліміти залежатимуть від:

економічних умов конкретної локації

витрат на обслуговування банкомата

індивідуальних параметрів точки встановлення

Водночас для карток Mastercard і Visa встановлено чіткий ліміт — до 4000 злотих за одну операцію.

У компанії пояснюють, що рішення пов’язане з розбіжностями з Polskim Standardem Płatności, власником системи BLIK, щодо розміру комісій для операторів банкоматів.

Нагадаємо, що раніше аналогічні кроки зробив Euronet. Так, із 19 лютого 2026 року компанія зменшила ліміт зняття готівки через BLIK з 800 до 200 злотих за одну операцію.

Обидва оператори відкрито заявляють, що обслуговування системи BLIK у нинішніх умовах є для них економічно невигідним.

Обмеження не для всіх

У Planet Cash підкреслюють: нові правила не будуть однаковими для всіх клієнтів.

Користувачі банків, які співпрацюють із мережею, зможуть і надалі користуватися вищими лімітами відповідно до умов своїх фінансових установ.

Хто такі Planet Cash

Бренд Planet Cash, що входить до групи ITCARD, працює на польському ринку з 2012 року. Сьогодні це одна з найдинамічніших незалежних мереж банкоматів та терміналів прийому готівки в країні.

Банкоматів меншає, доступ до готівки ускладнюється

Зміни відбуваються на тлі загального скорочення кількості банкоматів у Польщі. Разом із демонтажем пристроїв закриваються і банківські відділення, де можна було зняти кошти в касі.

Наразі в Польщі працює понад 20 тисяч банкоматів, однак їх кількість поступово зменшується.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.