Open-banking у фокусі: дискусія експертів під час FinYear 2026

Фінтех і Картки
13
На фото (зліва-направо): Сергій Наумов (модератор), Євген Шуліка, Олег Спірін, Ірина Старомінська та Аркадій Шидер
Для будь-якого постачальника послуг ключовим критерієм є залучення клієнта та його утримання. Щоб ефективно це робити, банкам, продуктовим мережам та іншим компаніям доводиться постійно вдосконалюватися. Частково це досягається завдяки концепції open-banking. Про неї і говорили експерти під час дискусії, що відбулася в рамках FinYear 2026.
Перше, на що звернули увагу спікери, поліпшення банківської сфери та розширення можливостей для клієнта. Зокрема, як зазначив заступник директора з розвитку цифрової платформи SuperApp Банк Кредит Дніпро, Аркадій Шидер, банки успішно навчилися дозволяти клієнтам виконувати більшість операцій дистанційно. До цього він відніс такі аспекти, як доступність сервісів, швидкість їхнього оформлення та використання електронного підпису.
Окрім того, як зазначив Шидер, банки впроваджують більш конкретні рішення для окремих потреб бізнесу — наприклад, інвойси та спеціалізовані кредитні програми, які допомагають ефективно вирішувати конкретні бізнес-завдання.
«Ми бачимо як ринок потроху перетворюється з суто цінової конкуренції до сервісної конкуренції. Де все вирішує рівень, швидкість та доступність. Та головне — чи буде до вас приходити клієнт», — додав він.
Окремо експерти обговорили, чи є open-banking суто регуляторною ініціативою. У цьому думки розділилися: для одних це справді більше про регуляцію, і без open-banking можна було б обійтися, тоді як інші вважають його насамперед елементом платіжної інфраструктури. Щоб довести, що open-banking — не просто регуляторна вимога, потрібно вміти інтегрувати його у бізнес-процеси та отримати від цього реальну бізнес-цінність.
На фото (зліва-направо): Сергій Наумов (модератор), Євген Шуліка, Олег Спірін, Ірина Старомінська та Аркадій Шидер
Утім, щодо питання доопрацювання open-banking, то спікери були одностайними. Так, Голова правління АТ Універсал Банк Ірина Старомінська зазначила, що це дійсно перспективний напрямок, але він ще потребує певних змін для того, щоб його можна було краще використовувати.
Схожої думки дотримувався й Шидер, зазначивши, що сам формат реалізації має певні обмеження, і ще не всі усвідомили, яку реальну цінність може приносити цей підхід. Він додав, що існує перелік ініціатив, які з часом повинні бути впроваджені.
Наостанок експерти відзначили ключові виклики, з якими може наразі стикається банківський сектор та ринок загалом. Зокрема, це: війна, регуляції, законодавство, шахрайство, кіберзагрози та фінансова грамотність.
Попри це, як підкреслили спікери, якщо бажаєте розвиватися, то по-перше: доступність клієнтів до банку повинна бути простою, а продуктова лінійка — зрозумілою та широкою. Більш того, швидкість доставки продуктів на ринок має покращуватися. А по-друге: треба навчитися «відкусити» клієнта в конкурента.
Андрій Сурков
Випусковий редактор
Мобільний банкінгОнлайн-банкінг
