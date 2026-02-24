0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифри оновило сервіс перевірки е-підписів

Фінтех і Картки
2
Перевірка електронних підписів відбуватиметься по-новому
Перевірка електронних підписів відбуватиметься по-новому
Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.
Про це йдеться у повідомленні відомства.

Що конкретно змінилося

Перевірка українських підписів та підписів ЄС

Тепер система автоматично розпізнає українські КЕП та підписи країн ЄС. Перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП. Це значно спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям.

Офіційний звіт про валідацію підпису з електронною печаткою Дії

Забудьте про паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та «мокрі» печатки для підтвердження справжності КЕП.
Тепер після перевірки будь-якого підпису — як українського, так і європейського — сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.
Читайте також

Як скористатися оновленням

Усе працює максимально просто і без реєстрацій:
  1. Перейдіть на сторінку оновленого сервісу https://id.gov.ua/verifyeu.
  2. Завантажте файл із підписом.
  3. Миттєво отримайте результат валідації КЕП та завантажте офіційний звіт.
Важливо для розробників та бізнесу
Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, Мінцифри тимчасово залишило її доступною. Рекомендується перейти на нову версію до 1 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Цифровізація
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems