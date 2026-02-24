Мінцифри оновило сервіс перевірки е-підписів Сьогодні 16:26 — Фінтех і Картки

Перевірка електронних підписів відбуватиметься по-новому

Міністерство цифрової трансформації докорінно оновило сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua. Тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Що конкретно змінилося

Перевірка українських підписів та підписів ЄС

Тепер система автоматично розпізнає українські КЕП та підписи країн ЄС. Перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП. Це значно спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям.

Офіційний звіт про валідацію підпису з електронною печаткою Дії

Забудьте про паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та «мокрі» печатки для підтвердження справжності КЕП.

будь-якого підпису — як українського, так і європейського — сервіс Тепер після перевіркисервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

Як скористатися оновленням

Усе працює максимально просто і без реєстрацій:

Перейдіть на сторінку оновленого сервісу https://id.gov.ua/verifyeu. Завантажте файл із підписом. Миттєво отримайте результат валідації КЕП та завантажте офіційний звіт.

Важливо для розробників та бізнесу

Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, Мінцифри тимчасово залишило її доступною. Рекомендується перейти на нову версію до 1 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде.

