У яких країнах найвищий рівень безготівкових платежів Сьогодні 06:05 — Фінтех і Картки

Країни-лідери за безготівковими платежами, Фото: magnific

Сьогодні лідерами за часткою безготівкових розрахунків стали розвинені країни Північної Європи та Азії.

Про це свідчать дані amarcomparison.

Хто лідирує за безготівковими платежами

П’ять країн у світі фактично майже повністю відмовилися від готівки у повсякденному житті.

Норвегія

Частка безготівкових платежів перевищує 98%. Населення країни зазвичай користується онлайн-банкінгом, а кількість банкоматів та операцій з паперовими грошима залишається мінімальною.

Фінляндія

Тут цифрові платежі становлять близько 97% від щоденних операцій жителів. Вся справа у високій фінансовій грамотності фінів та потужній інфраструктурі для безконтактних платежів.

Швеція

Країну називають беззаперечним піонером у відмові від готівки, а частка безготівкових платежів теж сягає 97%. Жителі розплачуються банківськими картами та місцевими додатками, наприклад, Swish. А багато магазинів та громадський транспорт взагалі не приймають готівку.

Південна Корея

Країна є лідером у азійському регіоні і не надто відстає від Європи. Обсяг цифрових транзакцій у ній сягає цілих 96%. Перехід на цифрові рейки стимулюють на державному рівні, включаючи податкові пільги для громадян, які використовують електронні платежі та картки.

Китай

Хоча кредитні картки тут не такі популярні, країна має найбільший обсяг платежів за допомогою смартфонів та QR-кодів через цифрові платформи, наприклад, Alipay, WeChat Pay тощо. А частка безготівкових розрахунків наближається до 95%.

У десятці лідерів за використанням безготівкових платежів також опинилися:

Данія — 95%;

Нідерланди — 94%;

Велика Британія — 93%;

Канада — 92%;

Австралія — 91%.

Країни-лідери за безготівковими платежами, Інфографіка: amarcomparison

Чому Північна Європа відмовляється від готівки?

За дослідженнями, п’ять із десяти країн-лідерів за рівнем безготівкових розрахунків — це скандинавські країни.

Експерт фінансової компанії Finansplassen Олле Петтерссон пояснив Euronews, що саме для країн Півночі безготівкові системи виявилися особливо корисними.

Річ у тім, що вони допомагають долати їхні специфічні виклики, зокрема низьку щільність населення та суворі погодні умови, які можуть ускладнювати традиційні способи оплати.

За словами Петтерссона, ці держави також мають високий рівень довіри до державних інституцій та відносно невелике населення. Це полегшує тестування та впровадження нових фінансових інструментів.

За матеріалами:

