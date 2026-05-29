NovaPay змінює тарифи на післяплату Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Картка NovaPay

NovaPay із 1 червня розширить дію зниженого тарифу на оплату посилок із післяплатою. Нові умови стосуватимуться клієнтів, які розраховуються картками NovaPay.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Тариф у розмірі 1% + 10 грн діятиме не лише під час оплати в мобільних застосунках NovaPay та Нової пошти, а й у відділеннях, на касах самообслуговування та при оплаті через автосписання.

Водночас для оплат готівкою або картками іншої фінустанови умови залишаться без змін — 2% + 20 грн.

Як працюватиме новий тариф

Під час оплати термінал спочатку показуватиме стандартну суму комісії, оскільки система ще не визначає тип картки.

Після прикладання картки NovaPay або «Кредитки NovaPay» комісія автоматично перераховуватиметься за зниженим тарифом.

Також користувачі застосунку NovaPay зможуть отримати додаткову вигоду у разі оплати через застосунок.

Читайте також Названо найкращий технологічний проєкт у сфері FinTech

У компанії зазначають, що післяплата залишається одним із найпоширеніших способів розрахунку за покупки в Україні, оскільки дозволяє спочатку перевірити товар, а вже потім оплачувати його.

Нагадаємо, наприкінці квітня NovaPay вже оновив тарифи на післяплату для продавців і покупців. Тоді компанія запровадила нові тарифні моделі для бізнесу та змінила умови для користувачів рахунків і карток NovaPay.

Раніше ми повідомляли , що поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання кількох банків, щоб посилити позиції фінансової компанії NovaPay.

Також ми нещодавно розповідали , що Національний банк оштрафував ТОВ «НоваПей» (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.