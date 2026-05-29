0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

NovaPay змінює тарифи на післяплату

Особисті фінанси
2
Картка NovaPay
Картка NovaPay
NovaPay із 1 червня розширить дію зниженого тарифу на оплату посилок із післяплатою. Нові умови стосуватимуться клієнтів, які розраховуються картками NovaPay.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Тариф у розмірі 1% + 10 грн діятиме не лише під час оплати в мобільних застосунках NovaPay та Нової пошти, а й у відділеннях, на касах самообслуговування та при оплаті через автосписання.
Водночас для оплат готівкою або картками іншої фінустанови умови залишаться без змін — 2% + 20 грн.

Як працюватиме новий тариф

Під час оплати термінал спочатку показуватиме стандартну суму комісії, оскільки система ще не визначає тип картки.
Після прикладання картки NovaPay або «Кредитки NovaPay» комісія автоматично перераховуватиметься за зниженим тарифом.
Також користувачі застосунку NovaPay зможуть отримати додаткову вигоду у разі оплати через застосунок.
Читайте також
У компанії зазначають, що післяплата залишається одним із найпоширеніших способів розрахунку за покупки в Україні, оскільки дозволяє спочатку перевірити товар, а вже потім оплачувати його.
Нагадаємо, наприкінці квітня NovaPay вже оновив тарифи на післяплату для продавців і покупців. Тоді компанія запровадила нові тарифні моделі для бізнесу та змінила умови для користувачів рахунків і карток NovaPay.
Раніше ми повідомляли, що поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання кількох банків, щоб посилити позиції фінансової компанії NovaPay.
Також ми нещодавно розповідали, що Національний банк оштрафував ТОВ «НоваПей» (Група «Нова Пошта») майже на 8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
NovaPayКартки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems