Як і навіщо українські компанії наймають працівників за кордоном Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Ринок праці давно вийшов за межі національних кордонів

Глобальний найм поступово стає новою реальністю для бізнесу. Пошук талантів за межами України відкриває для компаній нові можливості — від виходу на іноземні ринки до залучення вузькопрофільних фахівців і компенсації дефіциту кадрів на локальному ринку. Водночас не всі українські компанії готові до такого формату роботи.

Про це свідчать результати дослідження robota.ua.

«Ми бачимо, що інтерес українського бізнесу до міжнародного найму впевнено зростає рік за роком. Якщо у 2024 році попит на цю послугу збільшився на 6%, то у 2025-му — уже на 34%, а на 2026 рік ми очікуємо приріст на рівні 40%. Тенденція очевидна: пошук талантів за кордоном поступово стає звичною практикою для дедалі більшої кількості компаній», — кажуть автори дослідження.

Яких працівників найважче знайти в Україні

Згідно з результатами опитування, найбільші труднощі українські бізнеси мають з пошуком лінійного персоналу робітничих професій — підбір таких фахівців викликає найбільше проблем у 67% респондентів.

Найбільші труднощі роботодавці мають із пошуком лінійного персоналу робітничих професій, budni.robota.ua

Також роботодавцям сьогодні непросто знаходити інженерів і технічних спеціалістів (35%), фахівців у галузі маркетингу, продажів і комунікацій (31%), представників топменеджменту та керівників середньої ланки (19%), а також IT-спеціалістів і розробників (12%).

Для чого бізнес розглядає міжнародний найм

Половина українських роботодавців (52%) орієнтується виключно на локальний ринок і не вдається до пошуку співробітників за межами України.

Водночас компанії, які розглядають міжнародний найм, роблять це здебільшого з двох основних причин:

38% респондентів прагнуть закрити вакансії в Україні та знайти фахівців, яких бракує на місцевому ринку;

15% хочуть найняти співробітників для філії або напрямку за кордоном.

Результати дослідження показують, що більшість роботодавців (57%) розглядає можливість міжнародного найму, але ще не почала шукати фахівців за межами України. А ось 23% компаній уже активно наймають таланти з різних країн світу та задоволені цим досвідом.

57% опитаних роботодавців розглядають можливість міжнародного найму, budni.robota.ua

Щоправда, позитивні враження від міжнародного рекрутингу мають не всі українські бізнеси: 20% респондентів пробували шукати працівників за кордоном, але натрапили на труднощі.

Найбільший інтерес до кандидатів зі Східної Європи

Українські бізнеси відкриті до талантів з усього світу, але ключовим напрямком сьогодні залишаються країни Східної Європи. 58% українських роботодавців здебільшого шукають фахівців у Польщі, Румунії, Чехії тощо.

Також привабливими регіонами в контексті рекрутингу є країни Азії (26%), Західної Європи та Північної Америки (25%), а також Латинської Америки (20%).

58% українських роботодавців здебільшого шукають фахівців у Польщі, Румунії, Чехії, budni.robota.ua

Ще 20% компаній поки що не визначилися, з яких саме країн готові наймати працівників.

Який формат співпраці обирають роботодавці

Популярність міжнародного найму багато в чому зумовлена поширенням віддалених і дистанційних форматів роботи. Однак результати дослідження показують, що більшість роботодавців (58%) усе ж таки надає перевагу релокації фахівців в Україну або до країни присутності бізнесу.

Більшість роботодавців надає перевагу релокації фахівців в Україну, budni.robota.ua

Водночас 26% компаній розглядають дистанційну роботу з-за кордону і ще 25% бізнесів розраховують на тимчасові контракти та проєктну зайнятість.

20% роботодавців обирають більш прагматичний підхід — для них важливий виключно результат, а не формат роботи.

Що стримує міжнародний рекрутинг

Бізнеси, які вдаються до міжнародного рекрутингу, стикаються з великою кількістю труднощів. І саме це стримує компанії, які досі відмовляються від найму талантів з-за кордону. Так, серед найбільших проблем українські роботодавці виділяють:

юридичне оформлення (дозволи, податки, контракти) — 54%;

мовний бар’єр і культурні відмінності — 45%;

складнощі в перевірці якості та надійності кандидатів — 43%;

вищі зарплатні очікування порівняно з українським ринком — 42%;

логістику (релокація, житло, адаптація) — 29%;

невпевненість щодо доцільності такого рішення — 22%;

труднощі в пошуку таких кандидатів — 15%.

Бізнеси стикаються з великою кількістю труднощів, budni.robota.ua

Дослідження показує, що 61% компаній з високою імовірністю скористалися б можливістю глобального рекрутингу вже в найближчі 12 місяців, якби процес пошуку та оформлення іноземного працівника був простим і зрозумілим. А ось 39% бізнесів все одно радше б утрималися від цієї можливості.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академікиня, докторка економічних наук Елла Лібанова раніше заявляла , що Україні через нестачу робочої сили доведеться залучати трудових мігрантів, але держава має проводити виважену й контрольовану міграційну політику. За її словами, зазвичай мігранти не конкурують із місцевою робочою силою.

До речі, Редакція Finance.ua з’ясувала , звідки взялася ця хвиля про навалу мігрантів і що за нею ховається. Ми також запитали у юриста, що насправді треба знати про трудову міграцію в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.