Мігранти відберуть роботу: українців заспокоїли Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Україні через нестачу робочої сили доведеться залучати трудових мігрантів.

Але держава має проводити виважену й контрольовану міграційну політику.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академікиня, докторка економічних наук Елла Лібанова в інтерв’ю « Суспільному ».

За її словами, зазвичай іммігранти не конкурують із місцевою робочою силою.

«Тому що люди, які мають громадянство — українське, бельгійське, канадське тощо — мають і більше можливостей працевлаштуватися, ніж будь-які іммігранти. За винятком, припустимо, нобелівських лауреатів. Або електрозварювальників. Але ж не на всі робочі місця вони [громадяни] погоджуються», — пояснила демографиня.

Мігранти зазвичай заповнюють ніші, які є вакантними. Наприклад, у країнах Європи дуже багато мігрантів працюють на вивезенні сміття, двірниками, доглядальниками, на що місцеве населення не дуже погоджується.

«Ясно, що люди бояться: от якщо вони прийдуть, я не зможу працевлаштуватися. Зможете. В Україні вже працедавці жаліються на брак робочої сили, а після війни він точно буде, ще більший. Нікуди ми не подінемося. Але розробити й тримати дуже виважену, дуже спокійну міграційну політику — це правда», — наголосила Лібанова.

У 2024 році в Україні видали шість тисяч дозволів на роботу для іноземних громадян, у 2025-му — дев’ять тисяч. Але в 2021 році таких дозволів було 22 тисячі.

Чому проблема мігрантів хвилює українців

Демографиня припустила, що «це свідома робота», мовляв, «гібридну війну ніхто не скасовував».

Що ж до появи в Україні в майбутньому більшої кількості мігрантів, то, на думку Лібанової, «має бути доволі суворий контроль за ними й регулювання їхнього перебування в Україні».

«Крім цього, візи — принаймні на сьогодні — планується видавати робочі. Тобто не приїде вся родина з десяти осіб, щоб один працював, а дев’ять тут жили — а суто віза на роботу. Я розумію, що частина людей, які приїдуть сюди за робочою візою, можливо, одружаться чи заміж вийдуть в Україні. Але це не матиме масового масштабу», — зазначила вона.

Про це каже перший віце-президент ТППУ Михайло Непран. До цього Finance.ua зазначав , що на ринку праці України фіксуються дисбаланси. Вчорашні далекобійники, будівельники, зв'язківці пішли до війська, створивши безліч незаповнених вакансій. Це спонукає роботодавців до нестандартних рішень — зокрема, перекваліфікації жінок на спеціальності, що раніше вважалися суто чоловічими.

Він пропонує «не перебільшувати» втрати від виїзду українців за кордон. Куди більший вплив на дефіцит робочої сили, на його думку, чинить мобілізація.

Раніше Finance.ua писав, що попри гучні заяви в соцмережах про нібито «масове заселення» іноземцями, реальна статистика виглядає значно спокійніше. За оцінками економістів, іноземних працівників в Україні зараз приблизно вдвічі менше, ніж було до початку повномасштабної війни.

На цьому тлі тема «захоплення ринку праці» виглядає радше як емоційний міф, ніж реальна тенденція. Водночас кадровий дефіцит справді існує, і він змушує роботодавців шукати нові рішення.

