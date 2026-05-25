Фінмоніторинг: чи приймають банки старі документи про доходи

Банки дедалі уважніше перевіряють походження коштів клієнтів під час фінансового моніторингу, відкриття рахунків чи оформлення кредитів. У таких ситуаціях у багатьох виникає питання: чи можуть фінансові установи прийняти старі документи про доходи — наприклад, декларацію ФОП кількарічної давності або стару довідку про зарплату?

Як пояснюють юристи та податкові експерти юридичної компанії Yankiv, у більшості випадків банки орієнтуються на чіткі часові рамки актуальності документів.

Які строки документів вважаються актуальними

За словами фахівців, більшість українських та європейських банків приймають документи про доходи, якщо їм не більше трьох років.

«Це негласний, але реальний стандарт, якого дотримується більшість фінансових установ при оцінці фінансового стану клієнта — чи то під час фінансового моніторингу, чи то при розгляді заявки на кредит, чи то при поясненні походження коштів на рахунку», — кажуть юристи.

Там зазначають, що іноді банки можуть погодитися й на документи п’ятирічної давності, але це радше виняток. Зазвичай йдеться про великі разові доходи — наприклад, продаж нерухомості, бізнесу чи отримання значної спадщини.

Втім навіть у таких випадках банк може вимагати додаткові пояснення та підтвердження того, що людина продовжує користуватися саме цими коштами.

Чому банки не довіряють старим довідкам

Як пояснюють юристи Yankiv, фінансові установи оцінюють не лише факт отримання доходу у минулому, а й поточний фінансовий стан клієнта.

Причина в тому, що за кілька років ситуація може суттєво змінитися:

підприємець може закрити ФОП;

працівник — втратити роботу;

орендний чи інший пасивний дохід — припинитися.

Саме тому банки зазвичай очікують актуальні документи:

нові декларації ФОП;

довідки із чинного місця роботи;

банківські виписки за останні місяці;

діючі договори оренди або інші підтвердження доходу.

Які документи банки приймають найчастіше

Для різних категорій клієнтів перелік документів відрізняється.

Для ФОП актуальними підтвердженнями можуть бути:

квартальні або річні декларації за останні роки;

довідки про доходи з електронного кабінету ДПС;

декларації про майновий стан і доходи для ФОП на загальній системі.

Для найманих працівників банки зазвичай просять:

довідку про зарплату з поточного місця роботи;

інформацію про сплачені податки;

офіційні дані з податкової історії.

Юристи та податкові експерти звертають увагу, що дані про зарплату офіційно відображаються у системі ДПС через звітність роботодавця, і саме це підтверджує легальність доходу.

Для людей, які отримують іноземні доходи, підтвердженням можуть бути задекларовані в Україні доходи та документи про сплату податків за кордоном.

Окремо банки перевіряють разові великі надходження — наприклад, продаж квартири чи отримання спадщини. У таких випадках строк актуальності документів також має значення: якщо угода відбулася багато років тому, банк може не визнати її достатнім поясненням походження коштів.

