Допомогу «єЯсла» пропонують розширити Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

В Україні пропонують розширити доступ до державної допомоги з догляду за дитиною «єЯсла».

Йдеться про законопроєкт Йдеться про законопроєкт № 15265 , який зареєстрували у ВР. Він має усунути обмеження, що наразі не дозволяють отримувати виплати фізичним особам-підприємцям та самозайнятим професіоналам.

Ініціатива спрямована на те, щоб зрівняти у правах різні форми зайнятості та підтримати батьків, які поєднують роботу з доглядом за малими дітьми.

Кого зараз не охоплює програма «єЯсла»

Наразі державна допомога для догляду за дитиною «єЯсла» спрямована на підтримку батьків, які повертаються до активної економічної діяльності.

Проте чинна редакція закону передбачає виплату допомоги лише для найманих працівників, які повертаються до роботи на повну зайнятість. Водночас ФОПи та особи, що провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), залишаються поза межами цієї підтримки.

Автори законопроєкту наголошують, що такі батьки також самостійно забезпечують себе роботою, сплачують податки та єдиний соціальний внесок і беруть участь в економіці країни. Однак вони не мають доступу до допомоги «єЯсла», що створює нерівні умови залежно від форми зайнятості.

Що пропонують змінити

Законопроєкт передбачає розширення кола отримувачів виплат і включення до нього ФОПів та самозайнятих осіб. Право на допомогу пропонується надати матері або іншому законному представнику дитини, який фактично здійснює догляд і при цьому є підприємцем або самозайнятим.

Який очікується ефект від змін

Прийняття ініціативи, за задумом авторів, дозволить забезпечити рівний доступ до соціальної підтримки, стимулювати підприємництво серед молодих батьків та особливо жінок, а також знизити соціальну напругу. Також це має покращити умови для поєднання батьківства з веденням власної справи.

Суми допомоги за програмою «єЯсла»

Від 4 березня 2026 року в Україні стартували виплати нової «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла».

Йдеться про щомісячну допомогу у розмірі 8 тис. грн, а на дитину з інвалідністю — 12 тис. грн.

Виплати призначені для батьків, які виходять на роботу після досягнення дитиною віку 1 року.

Раніше ми повідомляли , що в Україні запускають спецрахунок для «дитячих виплат». Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія.Картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а термін використання коштів тепер не має обмежень.

