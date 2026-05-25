Київські водії почали активно користуватися підписками на паркування

Сьогодні 13:27

З 27 квітня 2026 року в Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками КП «Київтранспарксервіс»

Київ став першим містом в Україні, яке запровадило для платників податків міста пільгову підписку на муніципальне паркування зі знижкою до 90% від базової вартості. Понад 1000 водіїв вже скористалися.

Про це повідомили у КП «Київтранспарксервіс».

Найпопулярнішою стала підписка на паркування у І зоні

Найбільший попит має підписка на паркування у І зоні вартістю 1499 гривень на місяць. Друге місце за кількістю оформлень посідають абонементи для спальних районів столиці за 299 гривень.

Наразі верифікацію як платники податків Києва успішно пройшли 5293 користувачі. Водночас 33 особам відмовили у підтвердженні статусу.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов заявив, що місто не розглядає паркування як джерело значних прибутків.

Інспектори бачать активні підписки в системі

У комунальному підприємстві зазначають, що цифрові системи працюють коректно та синхронізовані між сервісами. Інспектори з паркування бачать активні підписки у своїх службових планшетах, що дозволяє автоматично враховувати право автомобіля на безоплатне паркування в межах оформленої підписки. За весь період роботи сервісу не зафіксовано жодного випадку помилкового штрафування таких автомобілів.

Нові тарифи на паркування діють із 27 квітня

Раніше Finance.ua розповідав , що з 27 квітня 2026 року в Києві почали діяти нові тарифи на користування майданчиками КП «Київтранспарксервіс». Одночасно для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запровадили систему пільгових місячних абонементів.

Оформити підписку можна через застосунок «Київ Цифровий». Після активації вона автоматично закріплюється за номером автомобіля, тому водіям не потрібно щоразу окремо запускати паркування в застосунку.

Із 27 квітня вартість погодинного паркування становить:

І зона — 40 грн за годину;

ІІ зона — 30 грн за годину;

ІІІ зона — 10 грн за годину.

Водночас для платників податків у Києві діють пільгові місячні абонементи:

ІІІ зона — 299 грн на місяць;

ІІ зона — 999 грн на місяць;

безлімітне паркування по Києву — 1499 грн на місяць.

Пільгові абонементи доступні фізичним особам, які сплачують податки до бюджету Києва. Йдеться про найманих працівників, ФОПів, власників майна, осіб з іншими оподатковуваними доходами, а також про працюючих пенсіонерів.

Студенти можуть скористатися програмою лише за наявності оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків у застосунку «Київ Цифровий» працює система цифрової верифікації.

До кінця 2026 року один платник податків може оформити не більше двох абонементів на місяць без підтвердження права власності на автомобіль.

