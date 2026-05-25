У яких випадках у Польщі можна залишити знайдену готівку собі Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Будь-хто, хто вирішить присвоїти більшу суму грошей, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності

Із 19 травня у Польщі набули чинності нові правила щодо знайдених речей і готівки. Якщо хтось присвоїть собі велику суму, до нього буде застосовано значні штрафи.

Про це пише InPoland.net.pl.

Зміни покликані збільшити шанси власників на повернення втрачених речей, таких як телефони, ключі та рюкзаки.

У Польщі змінили ліміт для знайденої готівки

Найважливіша зміна стосується ліміту на знайдену готівку.

Раніше у Польщі діяв фіксований поріг у 100 злотих. Якщо знайдена сума перевищувала цей ліміт, гроші необхідно було передати старості. Тепер ліміт прив’язаний до мінімальної заробітної плати та становить 5% від неї.

За чинної мінімальної зарплати у 4 806 злотих брутто ліміт складає 240,30 злотих. Це означає, що поріг автоматично зростатиме зі зростанням мінімальної заробітної плати.

Куди потрібно передавати знайдені гроші

Якщо знайдена сума перевищує 240,30 злотих, той, хто знайшов гроші, зобов’язаний повідомити про це старості за місцем, де було знайдено гроші.

Якщо готівку знаходять в автобусі, поїзді чи установі, гроші необхідно передати керівнику об’єкта, який потім має 30 днів, щоб передати їх старості.

За привласнення грошей передбачена відповідальність

Будь-хто, хто вирішить присвоїти більшу суму грошей, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Закони розрізняють проступки та тяжкі злочини залежно від вартості знайдених коштів.

Якщо власника грошей встановити не вдалося, знайдена сума може перейти у власність того, хто її знайшов, через один рік. Раніше цей термін становив два роки. Однак, якщо староста повідомить конкретного власника, знаючи його ім’я, а останній не відізветься, право власності переходить до того, хто знайшов, через шість місяців замість одного року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що багато людей вважають, що оскільки гроші надходять від родини, податкова служба не зацікавиться цими коштами. Однак великі суми, отримані без поданої декларації, можуть стати підставою для перевірки. У Польщі фінансова допомога від батьків, братів і сестер або бабусь і дідусів часто розглядається як проста підтримка. Однак податкова служба може розглядати такі гроші як позику, що підлягає оподаткуванню. Все частіше податкова служба аналізує банківські перекази та перевіряє, чи виконали платники податків необхідні формальності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.