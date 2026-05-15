За переказ від родичів можуть оштрафувати: які правила діють у Польщі

Фінтех і Картки
Щоб скористатися звільненням від податку, переказ коштів має бути документально підтверджений
Багато людей вважають, що оскільки гроші надходять від родини, податкова служба не зацікавиться цими коштами. Однак великі суми, отримані без поданої декларації, можуть стати підставою для перевірки.
Про це пише InPoland.net.pl.
У Польщі фінансова допомога від батьків, братів і сестер або бабусь і дідусів часто розглядається як проста підтримка. Однак податкова служба може розглядати такі гроші як позику, що підлягає оподаткуванню. Все частіше податкова служба аналізує банківські перекази та перевіряє, чи виконали платники податків необхідні формальності.
Які правила діють для сімейних позик

Відповідно до чинних правил, кожна позика, зокрема між близькими родичами, підлягає оподаткуванню податком на цивільно-правові операції (PCC). Базова ставка становить 0,5% від суми позики.
Водночас закон передбачає звільнення від податку для найближчих родичів, але лише за дотримання визначених умов.
Законодавство встановлює ліміт, у межах якого сімейні позики не потрібно декларувати в податковій службі. Якщо сума, отримана від однієї особи протягом п’яти років, не перевищує 9637 злотих, подавати декларацію PCC-3 та сплачувати податок не потрібно.

Коли потрібно повідомляти податкову

Щоб скористатися звільненням від податку, переказ коштів має бути документально підтверджений, а про позику необхідно повідомити податкову службу.
Якщо сума позики перевищує встановлений ліміт, декларацію PCC-3 потрібно подати протягом 14 днів із моменту отримання коштів.
Багато людей вважають, що податкова не перевіряє перекази між членами родини. Однак великі суми, отримані від батьків, дітей, братів чи сестер без поданої декларації, можуть стати підставою для перевірки.

Які штрафи можуть загрожувати

У разі перевірки платник податків має пояснити джерело походження коштів і підтвердити, що вони не є прихованим доходом.
Невиконання вимог щодо декларування може призвести до штрафу в розмірі до 20% від суми позики.
Експерти попереджають, що для великих сум найкраще подбати про формальності. Для цього достатньо підготувати просту кредитну угоду, переказати гроші та вчасно подати декларацію PCC-3. Декларацію можна подати в електронному вигляді або особисто до податкової інспекції.
Навіть якщо позика звільнена від оподаткування, вимога щодо звітності все одно застосовується. У формі потрібно вказати суму позики, дані сторін та рівень спорідненості.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Податкова служба Польщі посилила контроль за активністю користувачів онлайн-платформ і почала надсилати продавцям запити щодо походження доходів та характеру їхньої діяльності. Під пильнішу увагу потрапили особи, дані про яких онлайн-сервіси передали до податкових органів у рамках звітності про транзакції користувачів.
Останнім часом податкові органи активізували контроль за користувачами платформ для онлайн-торгівлі, серед яких Allegro, OLX та Vinted.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаПереказ грошейПереказ коштівПодаткиДПС
