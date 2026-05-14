Дія. AI тепер працює у застосунку — які функції доступні Сьогодні 17:10 — Фінтех і Картки

ШІ в Дії, diia.gov.ua

Перший у світі національний ШІ-агент доступний не тільки на порталі, а й у застосунку Дія. Користуватися персональним ШІ-асистентом та отримувати послуги можна просто у смартфоні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Дії.

Який функціонал доступний

ШІ-агент у застосунку підтримує три послуги:

витяг про місце проживання дорослого — документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті. Завантажуйте витяг одразу в діалозі;

— документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті. Завантажуйте витяг одразу в діалозі; витяг про місце проживання дитини — витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою;

— витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою; сплата штрафів ПДР — Дія. AI надсилає штрафи в чат із датою та сумою, показує деталі порушення та дає змогу сплатити його в кілька кроків. Після сплати одразу доступна квитанція та статус.

Агент працює в режимі відкритого бета-тестування. Щоб скористатися ним, потрібно оновити застосунок, натиснути на іконку Дія. AI та замовити послугу.

Читайте також «Дія» автоматично показуватиме штрафи за паркування

А на порталі персональний ШІ-агент швидко сформує довідку про доходи — за дві хвилини і без заповнення даних вручну.

Як це працює

Дія. AI аналізує ваш запит, знаходить потрібні дані в реєстрах та допомагає отримати послугу без зайвих кроків. ШІ-агент на основі Gemini від Google автоматично генерує інформацію, щоб вам не довелося вручну заповнювати форми та шукати сервіси.

Наприклад, якщо ви напишете: «потрібно отримати субсидію», Дія. AI сам підкаже, які держпослуги можуть знадобитися, без пошуку сервісів у застосунку.

При цьому, зазначають у Дії персональні дані не передаються до загальної моделі Gemini, а обробляються в захищеному середовищі Дії. Правила для безпечного використання ШІ залишаються стандартними, тож персональні дані варто зберігати приватними.

Як користуватися

Щоб користуватися Дія. AI, достатньо мати встановлений застосунок Дія та пройти авторизацію.

Для окремих операцій знадобиться Дія. Підпис і стабільний доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.