А на порталі персональний ШІ-агент швидко сформує довідку про доходи — за дві хвилини і без заповнення даних вручну.
Як це працює
Дія. AI аналізує ваш запит, знаходить потрібні дані в реєстрах та допомагає отримати послугу без зайвих кроків. ШІ-агент на основі Gemini від Google автоматично генерує інформацію, щоб вам не довелося вручну заповнювати форми та шукати сервіси.
Наприклад, якщо ви напишете: «потрібно отримати субсидію», Дія. AI сам підкаже, які держпослуги можуть знадобитися, без пошуку сервісів у застосунку.
При цьому, зазначають у Дії персональні дані не передаються до загальної моделі Gemini, а обробляються в захищеному середовищі Дії. Правила для безпечного використання ШІ залишаються стандартними, тож персональні дані варто зберігати приватними.