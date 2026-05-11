Картка для ФОП: як вона може допомогти вашому бізнесу Вчора 09:50 — Фінтех і Картки

Картка для ФОП

У наш час картка для ФОП так само важливий інструмент, як колись калькулятор для бухгалтера. Вона перестала бути просто засобом доступу до рахунку. Сьогодні це — повноцінний інструмент управління бізнесом. З її допомогою можна приймати платежі, сплачувати витрати, контролювати рух коштів на розрахунковому рахунку, платити податки та працювати з бухгалтерією. Правильно обрана картка для ФОП дозволяє економити час і постійно тримати фінанси під контролем.

На старті багато ФОП користуються своєю особистою карткою — звичайною карткою фізособи. Проте зі зростанням оборотів це створює плутанину: особисті витрати змішуються з бізнес-операціями, складніше вести облік, виникають питання під час перевірок.

Бізнес-картка для ФОП розв’язує ці проблеми та забезпечує виконання наступних процесів:

окремий облік доходів і витрат;

швидкий доступ до коштів з підприємницького рахунку;

зручна оплата постачальникам;

безготівкові розрахунки онлайн і офлайн;

формування виписок для бухгалтера;

сплата податків у кілька кліків;

керування через мобільний застосунок.

Зазвичай банки пропонують ФОП та юридичним особам два види карток:

Бізнес-картка, яка прив’язується безпосередньо до розрахункового рахунку і дозволяє безкоштовно розраховуватися за товари та послуги, знімати готівку та отримувати різноманітні бонуси. Наприклад, кешбек під час оплати товарів у магазинах-партнерах банку. Корпоративна пластикова картка, яку можна використовувати як для оплати витрат, пов’язаних з основною діяльністю підприємства (закупівля товарів чи комплектувальних, розрахунки з постачальниками тощо), так і для представницьких витрат (офіційних приймань, культурних програм), господарських купівель (канцтовари, оргтехніка, бензин чи запчастини) або витрат на відрядження по Україні та за кордон (бронювання номерів у готелі, купівлю квитків, оренду авто тощо).

Розглянемо на конкретних прикладах, які бізнес-картки пропонують своїм клієнтам провідні українські банки.

Бізнес-картка «Блакитна» від àбанк

«Блакитна» бізнес-картка від àбанк — це інструмент для ФОП та юросіб, що дозволяє безкоштовно розраховуватися за товари/послуги, знімати готівку та отримувати кешбек (наприклад, до 10 грн/л на ОККО). Вона забезпечує прямий і вільний доступ до поточного рахунку підприємства через застосунок àбанк. Всі операції за карткою є операціями поточного рахунку, що спрощує бухгалтерський облік та дозволяє не вести додаткову звітність. від àбанк — це інструмент для ФОП та юросіб, що дозволяє безкоштовно розраховуватися за товари/послуги, знімати готівку та отримувати кешбек (наприклад, до 10 грн/л на ОККО). Вона забезпечує прямий і вільний доступ до поточного рахунку підприємства через застосунок àбанк. Всі операції за карткою є операціями поточного рахунку, що спрощує бухгалтерський облік та дозволяє не вести додаткову звітність.

Бізнес-картка від àбанк

Картка «Блакитна» відкривається одночасно з рахунком і є прямим ключем доступу до нього. На картці може бути встановлено кредитний ліміт, коштом якого можна робити перерахування на рахунки контрагентів; комісія за такі операції відсутня.

Також бізнес-картка дозволяє робити платежі на «Карту для виплат» у рамках зарплатного проєкту. Окрім цього, за допомогою картки «Блакитна» можна робити необхідні покупки в торгово-сервісній мережі та інтернеті без комісії.

З картки за необхідності можна знімати готівку як в Україні, так і за кордоном. Комісія за зняття грошових коштів у будь-яких банкоматах і пунктах видавання готівки в Україні складає:

до 30 тис. грн включно на місяць — 0%;

понад 30 тис. грн на місяць — 0,75%;

коштом кредитних коштів — 4%.

Комісія за зняття грошових коштів у будь-яких банкоматах і пунктах видавання готівки за кордоном складає 2% коштом власних та 4% користуючись з кредитних коштів.

Є можливість видавання картки довіреній особі підприємця, що спрощує ведення бізнесу.

Картка-ключ від ПриватБанк

Картка «Ключ до рахунку» від ПриватБанк — це інструмент для ФОП, що надає прямий доступ до розрахункового рахунку 2600, дозволяючи знімати готівку, розраховуватися за товари/послуги та сплачувати податки 24/7. Оформити її можна віртуально (Digital) або пластиковою через «Приват24 для бізнесу».

Картка прив’язана безпосередньо до поточного рахунку ФОП, а не до окремого карткового рахунку. ФОП має право користуватися карткою для особистих потреб після сплати всіх податків. Є можливість отримання пластикової або цифрової (Virtual) картки Visa або Mastercard.

Бізнес-картка від Сенс Банк

Сенс Банк пропонує своїм клієнтам-ФОП безкоштовне відкриття та обслуговування бізнес-карток Mastercard Business Chip. Ця картка забезпечує:

цілодобовий доступ до коштів на поточному рахунку;

миттєве внесення виторгу через банкомати Сенс Банк без комісій у режимі 24/7;

безкоштовне поповнення бізнес-картки через термінали Easypay та City24;

оплату за допомогою Apple Pay та Google Pay;

окремі ліміти на кожну картку;

керування картками в клієнт-банку (зміна лімітів, блокування, історія операцій, налаштування SMS-банкінгу).

Для ФОП можна випустити одну основну і сім додаткових бізнес-карток, які будуть функціонувати паралельно.

Корпоративна картка «Червона» від àбанк

Іншим різновидом бізнес-картки, яку можна використовувати як для оплати витрат, пов’язаних з основною діяльністю підприємства, так і для представницьких витрат, господарських купівель або витрат на відрядження по Україні та за кордон є корпоративна картка.

Наприклад, у вищезгаданому àбанк клієнтам-юрособам та ФОП пропонують оформити корпоративну картку «Червона». Таку картку ФОП може оформити для передавання працівникам свого підприємства для різноманітних оплат та видатків. Кошти клієнт перераховує з будь-якого поточного рахунку підприємства на картковий рахунок, до якого підв’язана картка «Червона».

Корпоративну картку «Червона» може отримати керівник організації, співробітник організації або будь-яка довірена особа. Картки випускаються персонально на кожну фізичну особу.

Співробітники можуть користуватися цими грошима цілодобово, зокрема знімати їх у банкоматах по Україні та за кордоном, знімати в касах àбанк, розраховуватись у торговельно-сервісній мережі по Україні та за кордоном.

Оплата в торгово-сервісній мережі з корпоративною карткою — без комісії. За необхідності зняти готівкові кошти комісія складе 0,75% для власних коштів на території України та 2% - у будь-яких банкоматах і пунктах видавання готівки за кордоном.

Можливості корпоративної картки обмежені порівняно з бізнес-карткою, проте дозволяють вирішити поточні питання, провести оплати чи зняти готівкові кошти без необхідності кожного разу звертатися до бухгалтера чи керівництва фірми щодо дрібних питань.

Корпоративна картка від ПриватБанк

Корпоративна пластикова картка від ПриватБанк може бути оформлена як у цифровому вигляді (класична Digital картка або картка преміумсегмента Digital картка Platinum), так і у вигляді пластикової картки.

Пластикова картка теж може бути або звичайна миттєва (надається безкоштовно у будь-якому відділенні банку і закріплюється за рахунком підприємства через застосунок «Приват24 для бізнесу»), або у тарифі World (платна бізнес-картка, яка відрізняється дизайном і має на звороті фото власника), або ж преміальна пластикова бізнес-картка Platinum Business, що відкриває доступ до додаткових пропозицій: консьєрж-сервіс, програма страхування, безкоштовне відвідування бізнес-залів, рішення з керування та контролю витрат, знижки та пропозиції з керування бізнес-процесами, маркетингові послуги від Visa.

Картка «Corporate» від Ідея Банк

Ідея Банк пропонує своїм клієнтам-ФОП та юридичним особам відкрити картку «Corporate» з технологією безконтактних платежів Contactless. Картка Mastercard Business призначена для безготівкових оплат та контролю представницьких та інших службових витрат компанії. Також картку можна використовувати для зняття готівки з комісією 0,8% незалежно від суми.

Серед бонусів картки — безкоштовне зарахування коштів на картковий рахунок та безкоштовне SMS-інформування.

Висновок

Використання бізнес-карток допомагає суттєво спростити ведення бізнесу. Забезпечується прямий доступ до рахунку та коштів і прозорість операцій. Не потрібно переказувати кошти на інші картки для їхнього подальшого використання, що спрощує управління фінансами.

Всі операції за бізнес-карткою проходять як операції поточного рахунку; отже, не потрібно робити окремі виписки за рахунком і за карткою.

Використання бізнес-картки дозволяє здійснювати всі основні операції — безготівкові розрахунки в магазині чи онлайн, зняття готівки, оплати витрат бізнесу, зокрема за кордоном і покриття витрат на відрядження.

Нарешті, бізнес-карткою може користуватись довірена особа, що зручно для делегування витрат у компанії та їхнього контролю.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.