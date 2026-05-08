Ощадбанк може списувати комісії із закритих карток

В Ощадбанку пояснили, чому клієнтам можуть продовжувати нараховувати комісію за неактивний рахунок навіть після подання заяви на його закриття. Причиною можуть стати навіть кілька копійок, які залишилися на балансі картки.

Про це пише novyny.live

Що сталося

Одна з клієнток банку поскаржилася у соцмережах, що ще в липні 2025 року подала заяву на закриття рахунку у відділенні банку. Однак у травні 2026 року їй надійшло SMS-повідомлення про те, що через 30 днів банк почне списувати комісію за обслуговування неактивного рахунку.

«Шановний Ощадбанк ! Чому не закрили до цього часу рахунок, куди було перераховано зимову тисячу у 2024 році? 4 травня 2026 року мені прийшло смс, що через 30 днів будуть знімати кошти за неактивний рахунок… Заяву про закриття подавала у відділенні на Кіото, 19, ще в липні 2025 року. На рахунку 0.84 копійки», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у банку

У банку відповіли, що рахунок не може бути повністю закритий, якщо на ньому залишаються будь-які кошти. Перед закриттям клієнт повинен або зняти залишок через касу, або самостійно переказати гроші через застосунок.

В Ощадбанку наголосили, що якщо на картці залишаються кошти, рахунок формально продовжує існувати. У такому випадку через рік неактивності може почати діяти комісія за обслуговування.

Там уточнили, згідно з внутрішніми правилами, за неактивні рахунки протягом одного року передбачене списання комісії у близько 100 грн. Однак списання у борг не відбудеться, якщо на рахунку не вистачатиме повної суми. Тож якщо на рахунку є лише кілька копійок, банк спише тільки доступний залишок.

«Раніше з вами спілкувалися та співробітники відділення, повідомляли вам, що картка була закрита та після списання залишку буде здійснено остаточне закриття рахунку. Якщо буде списання коштів за неактивний рахунок, тоді буде списано тільки ваш доступний залишок, а саме 0,84 копійки, та в мінус по рахунку кошти списуватися не будуть», — йдеться у відповіді представника банку.

Коли рахунок закриють остаточно

Після певного періоду банк переносить залишки коштів на окремий балансовий рахунок.

Якщо клієнт не звертається за своїми коштами протягом трьох років, картку та рахунок закривають автоматично.

