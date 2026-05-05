Національний кешбек продовжили ще на два роки Сьогодні 10:04

Кабінет Міністрів продовжив реалізацію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року.

Про це свідчить постанова уряду № 559

Уряд погодив пропозицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства щодо продовження експериментального проєкту з 1 травня 2026 року. Програма діятиме протягом воєнного стану, але не довше ніж до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Міністерство економіки має подати уряду звіт про результати її реалізації. Термін подання — не пізніше ніж через два місяці після завершення проєкту.

Також передбачено підготовку пропозицій щодо змін до законодавства.

Ініціатива передбачає надання державної грошової компенсації покупцям товарів і послуг українського виробництва. Механізм спрямований на підтримку внутрішнього виробництва та споживання.

Основні положення постанови

Кабінет Міністрів:

погодив реалізацію експериментального проєкту «Національний кешбек» у визначені строки;

затвердив порядок його реалізації;

рекомендував Національному банку встановити для акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» безоплатність послуг системи електронних платежів для операцій із виплати компенсацій учасникам програми;

зобов’язав Міністерству економіки підготувати звіт та пропозиції щодо змін до законодавства за підсумками реалізації проєкту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію. «Ми бачимо дуже крутий ефект. Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію. Ми всі добре знаємо, що українська продукція, куплена в Україні, повертається майже 40% потім у вигляді податків різного типу в різні бюджети», — заявляв заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

За даними Міністерства економіки, 67% опитаних українців користуються «Національним кешбеком», і 95% із них оцінюють програму позитивно або нейтрально. Програма також змінює споживчі звички: 41% користувачів зазначають, що стали частіше купувати товари українського виробництва.

