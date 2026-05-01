У ЄС затвердили новий стандарт заряджання ноутбуків: що змінилося Сьогодні 19:33 — Світ

У ЄС затвердили новий стандарт заряджання ноутбуків: що змінилося

У Євросоюзі завершився перехідний період для виробників ноутбуків, тож нові моделі мають підтримувати заряджання через USB-C.

Це частина політики єдиного зарядного стандарту, яка поступово поширюється на портативну електроніку.

Про це пише European Commission

Що змінилося для нових ноутбуків

Відтепер кожен новий ноутбук, який надходить у продаж у країнах ЄС, повинен мати щонайменше один USB-C порт для живлення. Вимога стосується пристроїв із потужністю до 100 Вт.

Для потужніших моделей, зокрема ігрових ноутбуків, передбачено виняток. Вони можуть і далі використовувати власні роз’єми живлення, але USB-C порт у таких пристроях усе одно має бути присутній.

Виробники також зобов’язані пропонувати ноутбуки без зарядного пристрою в комплекті. Такий підхід має заохотити користувачів повторно використовувати вже наявні адаптери та зменшити кількість електронних відходів.

Кого стосується

Нові вимоги стосуються лише моделей, які виходять на ринок після 28 квітня. Уже випущені ноутбуки, а також вживані пристрої під ці правила не підпадають.

У Євросоюзі очікують, що перехід на USB-C допоможе споживачам економити до 250 млн євро на рік. Крім того, новий стандарт має скоротити обсяг електронного сміття приблизно на 11 тисяч тонн щороку.

