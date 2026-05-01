Сьогодні 18:25

У яких країнах ЄС є обов’язкова чи добровільна військова служба

На тлі війни в Україні та критики Трампом союзників по НАТО, кілька європейських держав вжили заходів для зміцнення власної безпеки та обороноздатності.

Зіткнувшись зі скороченням військових сил та зростанням геополітичної напруженості, кілька європейських країн відновлюють обов’язкову військову службу, пише es.euronews

Одним із ключових компонентів оборони країни є її армія, яка в Європі дедалі більше підтримується резервістами призовників. Нині заходи щодо набору значно різняться в межах ЄС.

Принаймні 10 держав-членів запровадили обов’язкову військову службу, включаючи Австрію, Кіпр, Данію та Естонію.

Для чоловіків

Серед цих країн Австрія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Греція, Латвія та Литва роблять її обов’язковою лише для чоловіків.

Для чолоівків та жінок

Данія та Швеція роблять її обов’язковою як для чоловіків, так і для жінок.

Сроки

Обов’язкова військова служба в цих країнах може тривати до 15 місяців, причому в Хорватії термін найкоротший — 2 місяці. Інші країни ЄС пропонують добровільну військову службу, але процедури відрізняються.

Наприклад, 18-річні німецькі чоловіки, які проживають у Німеччині, повинні зареєструватися та заповнити анкету, в якій вони можуть висловити свою зацікавленість у повноцінному вступі на військову службу.

Які останні зміни

Близько 800 хорватів з’явилися на обов’язкову військову службу на початку березня цього року. Хорватський парламент проголосував за відновлення обов’язкової військової служби минулого жовтня після того, як вона була призупинена у 2008 році, коли країна перейшла на добровільну систему.

Програма пропонує такі переваги, як щомісячна допомога у розмірі 1100 євро, зарахування трудового стажу (тобто час, проведений на службі, враховується до загального трудового стажу) та пільговий доступ до працевлаштування в державному сектор.

У Німеччині з початку 2026 року німецькі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні подавати заявку на отримання дозволу на перебування за кордоном більше трьох місяців, хоча дозвіл, в принципі, вважається формальністю. Ця вимога є частиною Закону про модернізацію військової служби, який поширює на мирний час обмеження, що раніше діяло лише в умовах напруженості або оборони.

Читайте також У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен

Набір та утримання персоналу

Згідно з останніми даними Європейської організації військових асоціацій та профспілок (EUROMIL), кількість військовослужбовців скоротилася в середньому на 16% між 2010 і 2020 роками.

Бельгія та Німеччина зафіксували найбільше скорочення — на 26,5% та 25% відповідно.

Угорщина та Швеція зафіксували найбільше зростання — по 25%. За даними Euromil, низька заробітна плата, дисбаланс між роботою та особистим життям і негативна робоча атмосфера є одними з основних причин, що впливають на рівень утримання військовослужбовців у збройних силах кожної країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.