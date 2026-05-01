Інфляція у країнах Європи б’є багаторічні рекорди через стрибок цін на нафту — WSJ Сьогодні 05:13 — Світ

Німеччина та Іспанія зафіксували інфляцію на найвищих рівнях за останні місяці

Інфляційний тиск у найбільших економіках Європи посилюється на тлі різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого загостренням ситуації на Близькому Сході та стрибком цін на нафту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Динаміка в Німеччині та Іспанії

Як зазначається, у квітні Німеччина та Іспанія зафіксували інфляцію на найвищих рівнях за останні місяці, що підживлює побоювання щодо подальшого зростання цін у всій єврозоні.

У Німеччині споживчі ціни у квітні зросли на 2,9% у річному вимірі проти 2,8% у березні. Це найвищий показник з січня 2024 року. За даними статистичного відомства Destatis, ключовим драйвером став енергетичний компонент: ціни на енергоносії підскочили на 10,1% порівняно з минулим роком — найрізкіше з лютого 2023-го, коли країна ще долала наслідки скорочення постачання російського газу після початку війни проти України.

В Іспанії інфляція також прискорилася — до 3,5% у квітні з 3,4% місяцем раніше. Це найвищий рівень із червня 2024 року. Тамтешні аналітики також пов’язують динаміку з енергетичним шоком і зростанням глобальних цін на нафту та газ.

Вплив нафтового ринку

Поштовхом до нового витка інфляції стало загострення конфлікту в Ірані, яке призвело до різкого подорожчання нафти. Вартість Brent знову перевищила $110 за барель. Додаткову невизначеність створює ситуація навколо Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти. Ринок побоюється можливих перебоїв у постачанні.

Очікування від ЄЦБ

Європейський центральний банк готується до чергового засідання, де оцінить вплив енергетичного шоку на загальну інфляцію. Регулятор, імовірно, залишить відсоткові ставки без змін, однак заявляє про готовність діяти у разі погіршення ситуації.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що економіка єврозони вже пережила «значний інфляційний шок», а домогосподарства й бізнес стали більш чутливими до зростання цін. Водночас вона наголосила, що подорожчання енергоносіїв може стримати попит, що частково обмежить подальше зростання інфляції.

Окремо Єврокомісія зафіксувала погіршення економічних настроїв у квітні — показник впав до найнижчого рівня з листопада 2020 року, коли економіки Європи потерпали від пандемічних обмежень.

За прогнозами ЄЦБ, інфляція в єврозоні залишатиметься підвищеною: у середньому 2,6% у 2026 році після 2,1% у 2025-му, що перевищує цільовий рівень у 2%. Економісти попереджають, що у разі затяжного геополітичного конфлікту інфляція може сягнути майже 5% у 2027 році.

За матеріалами:

