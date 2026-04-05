У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен
У Міністерство оборони Німеччини заявили, що вимога погоджувати виїзд за кордон для чоловіків віком 17−45 років наразі не застосовується, оскільки військова служба в країні залишається добровільною.
Коментар представника німецького оборонного відомства наводить Der Spiegel.
Дозволи на виїзд чоловіків 17−45 років у Німеччині не потрібні
За його словами, за чинного законодавства дозволи на виїзд фактично мають надаватися автоматично.
«Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі», — зазначив він.
У Міноборони пообіцяли незабаром внести уточнення у відповідні адміністративні правила.
«Ми уточнимо за допомогою адміністративних положень, що дозвіл вважається виданим, поки військова служба має добровільний характер», — додав представник відомства.
Він також зауважив, що «наразі у Федеральному міністерстві оборони розробляються конкретні правила щодо дозволу на винятки з обов’язку отримання дозволу, зокрема для уникнення зайвої бюрократії».
Раніше німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від Центру кар’єри збройних сил, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.
