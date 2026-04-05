0 800 307 555
укр
0 800 307 555
У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен

Світ
183
У Німеччині уточнили положення закону про узгодження виїзду за кордон для чоловіків
У Міністерство оборони Німеччини заявили, що вимога погоджувати виїзд за кордон для чоловіків віком 17−45 років наразі не застосовується, оскільки військова служба в країні залишається добровільною.
Коментар представника німецького оборонного відомства наводить Der Spiegel.

Дозволи на виїзд чоловіків 17−45 років у Німеччині не потрібні

За його словами, за чинного законодавства дозволи на виїзд фактично мають надаватися автоматично.
«Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі», — зазначив він.
У Міноборони пообіцяли незабаром внести уточнення у відповідні адміністративні правила.
«Ми уточнимо за допомогою адміністративних положень, що дозвіл вважається виданим, поки військова служба має добровільний характер», — додав представник відомства.
Він також зауважив, що «наразі у Федеральному міністерстві оборони розробляються конкретні правила щодо дозволу на винятки з обов’язку отримання дозволу, зокрема для уникнення зайвої бюрократії».
Раніше німецькі ЗМІ звернули увагу, що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від Центру кар’єри збройних сил, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.
За матеріалами:
Європейська правда
Німеччина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems