У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен

У Міністерство оборони Німеччини заявили, що вимога погоджувати виїзд за кордон для чоловіків віком 17−45 років наразі не застосовується, оскільки військова служба в країні залишається добровільною.

Коментар представника німецького оборонного відомства наводить Der Spiegel.

Дозволи на виїзд чоловіків 17−45 років у Німеччині не потрібні

За його словами, за чинного законодавства дозволи на виїзд фактично мають надаватися автоматично.

«Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі», — зазначив він.

У Міноборони пообіцяли незабаром внести уточнення у відповідні адміністративні правила.

«Ми уточнимо за допомогою адміністративних положень, що дозвіл вважається виданим, поки військова служба має добровільний характер», — додав представник відомства.

Він також зауважив, що «наразі у Федеральному міністерстві оборони розробляються конкретні правила щодо дозволу на винятки з обов’язку отримання дозволу, зокрема для уникнення зайвої бюрократії».

Раніше німецькі ЗМІ звернули увагу , що з початку 2026 року всі чоловіки віком від 17 до 45 років у Німеччині мають отримувати дозвіл від Центру кар’єри збройних сил, якщо планують виїзд із країни більш ніж на три місяці.

