Яке нове правило запроваджують в Польщі в аеропортах

Аеропорт Познань-Лавиця оголосив про запровадження нового правила «core night», яке передбачає обмеження повітряного руху в нічний час.

Терміни

Нові норми набудуть чинності 25 жовтня 2026 року та стосуватимуться планування регулярних рейсів у період із 1:00 до 5:00 ранку, пише inpoland.net.

Рішення ухвалене на тлі зростання житлової забудови навколо аеропорту та пов’язаних із цим скарг на шум. Наразі в аеропорту вже діють обмеження на польоти з 22:00 до 6:00, однак вони впливають на можливості перевізників розширювати мережу маршрутів. Нове правило має частково врегулювати цей баланс, надавши більше гнучкості у вечірній та ранковий час.

Що таке «core night»

Згідно з заявою керівництва аеропорту, «core night» стане періодом повної заборони на планування регулярних рейсів, але не означатиме повного закриття летовища. Винятки передбачені для екстрених ситуацій, зокрема для рятувальних, гуманітарних, військових або затриманих рейсів, які не можуть бути виконані в інший час.

У адміністрації аеропорту підкреслюють, що нововведення спрямоване на покращення якості життя мешканців прилеглих районів, зберігаючи при цьому економічну роль аеропорту для регіону.

Подібні обмеження вже застосовуються в інших європейських аеропортах і вважаються стандартною практикою регулювання нічного шуму.

