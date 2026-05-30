Рейтинг найдешевших міст для вікенду у Європі

Сараєво визнали найдешевшим містом Європи для бюджетного вікенду

Лідером рейтингу європейських міст для бюджетного відпочинку на вікенді стала столиця Боснії й Герцеговини — Сараєво.

Про це пише Daily Mail.

Рейтинг опублікували на Post Office. Фахівці компанії оцінили 50 міст Європи, порівнявши їх за 12 параметрами — головне це вартість проживання, харчування, транспорту, культурної програми та інших типових туристичних потреб.

Щоб усереднити показники, рахували суму витрат за 2 ночі у тризірковому готелі на вихідних, вечерю з трьох страв на двох із пляшкою вина, каву, пиво, газовані напої, трансфер, проїзний на 48 годин, оглядову екскурсію та вхідні квитки до головних музеїв і галерей.

Лідери бюджетного відпочинку

На вершині рейтингу опинилося Сараєво, столиця Боснії й Герцеговини. Середня вартість поїздки сюди становить лише 248 фунтів стерлінгів (це трохи більше за 14 700 гривень) за весь пакет послуг.

Дві ночі у готелі обійдуться в середньому у 9 тисяч, кава коштує 100 гривень, а пиво — від 150. Багато музеїв тут безплатні.

Друге місце посів Бухарест із середнім бюджетом 258 фунтів (орієнтовно 15 300 гривень). Румунська столиця приваблює дешевими перельотами та доступними цінами на напої — келих пива коштує 170 гривень, а вечеря на двох із вином — до 4000.

Третю сходинку виборола столиця Албанії — Тирана, але вікенд там коштуватиме майже так само, у середньому 263 фунти (15 600 гривень). Тут можна насолодитися кавою за 130 гривень, а вечеря на двох обійдеться у 3800.

Четверте місце у Белграда, столиці Сербії, із середньою вартістю відпочинку у 265 фунтів (15 800 гривень). Більша частина тут — 8500 гривень — це за дві ночі у готелі, бо популярність сербської столиці стрімко зростає.

На п’ятій позиції опинилося словацьке місто Тренчин із загальною вартістю поїздки 272 фунти (16 тисяч гривень із хвостиком). Пиво тут коштує всього 88 гривень, а вечеря на двох — 2800.

У другій п’ятірці рейтингу фігурують латвійська Рига, французький Лілль, литовська столиця Вільнюс та Страсбург у Франції, а ще столиця Чорногорії Подгориця. На її 10 місці середня вартість дводенного відпочинку становить вже майже 20 000 гривень.

До слова, на іншому полюсі рейтингу, де найдорожчий відпочинок, опинилися скандинавські столиці Осло зі 734 фунтами (43 600 гривень) та Копенгаген зі 671 фунтом (39 850 гривень). Загальні витрати тут більш ніж удвічі перевищують показники першої десятки бюджетних напрямків.

Що варто знати про культурний та історичний контекст міст-лідерів

Сараєво славиться особливою та неспішною кавовою культурою, а також зворушливим Музеєм воєнного дитинства (War Childhood Museum).

пропонує відвідати один із великих і найдешевших термальних комплексів у Європі — Therme Bucuresti. Тирана приваблює площею Скандербега, підземними художніми музеями та мечеттю Намазгах, найбільшою на Балканах.

відомий бруталістською архітектурою комуністичної епохи, музеєм Ніколи Тесли, Музеєм науки й техніки та колоритним ринком Зелені Венац. Тренчин оголосили Європейською столицею культури 2026 року, тож у місті заплановано безліч заходів на різні місяці.

має прізвисько «Північний Париж» завдяки вишуканій архітектурі, а серед головних пам’яток — Будинок Чорноголових та Центральний ринок. Лілль приваблює класичним французьким шармом із брукованими вуличками та свіжими круасанами.

визнали одним із найавтентичніших міст Європи з чудовим Старим містом, що дозволяє уникнути надмірного туризму. Страсбург поєднує французький та німецький впливи, і відомий собором із рожевого піщаника та мальовничим кварталом «Маленька Франція» (Petite France).

