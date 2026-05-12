Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Найкращі європейські напрямки для безпечних подорожей соло

Вибір подорожі на самоті — це вже сміливе рішення, і якщо ви вже зважилися на подорож без друзів, то немає нічого неможливого.

Much Better Adventures склав список найкращих місць для самотніх пригодницьких подорожей цього року, пише es. euronews

Як оцінювали

Кожен напрямок оцінювався за численними факторами, такими як його бал за Глобальним індексом миру, середня вартість їжі на одну особу, непрямий показник біорізноманіття та кількість пішохідних маршрутів, а також з урахуванням думки експертів та тенденцій бронювання клієнтів.

Італія

Для багатьох поїздка до Італії означає провести день, відпочиваючи на пляжі, а завершити його ввечері піцою та пастою в супроводі Hugo Spritz. Але її різноманітні ландшафти пропонують набагато більше, якщо ви готові вирушити вглиб країни.

Доломітові Альпи — класичне місце для піших туристів, і не безпідставно. Подолання 125 кілометрів маршруту Alta Via 1, від одного притулку до іншого, є у списку бажань багатьох людей. Для тих, хто шукає справжніх пригод, віа феррата є обов’язковим місцем для відвідування.

Дику природу можна дослідтити, якщо ідвідати Апенніни. У національних парках Абруццо, Лаціо та Молізе ви можете побачити ведмедів, вовків, сарн та інші види тварин.

Португалія

Португалія, ще одне місце, відоме насамперед своїми пляжами, пропонує безмежні можливості для мандрівників-пригодників на своїх архіпелагах. На Азорських островах піші прогулянки практично обов’язкові; тут є маршрути різної довжини та рівня складності, всі з яких доступні на офіційному веб-сайті Visit Azores.

На Мадейрі є безліч пішохідних стежок, які також можна знайти на офіційному вебсайті туристичного офісу, а відвідувачі можуть спробувати каньйонінг або коастеринг.

Іспанія

Значна частина проблеми перенаселеності туризмом в Іспанії пов’язана з її розподілом. За даними Національного інституту статистики, протягом 2025 року близько 90% з 96,8 мільйона відвідувачів країни були зосереджені лише в шести з 17 автономних громад. Незважаючи на це, багато маловідомих куточків країни ще належить відкрити, особливо для соломандрівників.

Хоча всі чули про Каміно-де-Сантьяго, є й інші стежки, такі як Камініто-дель-Рей, який колись вважався найнебезпечнішим у світі до його ретельної реставрації, Гарганта-де-лос-Інфієрнос у долині Херте або Каміно-де-Ронда, що пролягає вздовж узбережжя Коста-Брава.

Норвегія

Норвегія взимку — це мрія любителя пригод, де можна знайти різноманітні розваги: ​​від катання на снігоходах та собачих упряжках до прогулянок на снігоступах та лижах. А якщо ви хочете зійти з второваних стежок, ви можете найняти гіда, який навчить вас технікам виживання в дикій природі.

Літні місяці можуть бути такими ж захопливими, з пішохідними або велосипедними маршрутами під опівнічним сонцем та можливістю катання на каяках серед фіордів.

Раніше Finance.ua писав , як заощадити на подорожах у 2026 році:

Проявляйте гнучкість: обирайте спочатку тип поїздки («гірськолижний», «пляжний»), а потім підбирайте місце, яке відповідає вашому бюджету. Мандрівка у міжсезоння: уникайте пікових туристичних сезонів, коли ціни найвищі. Мінімізуйте витрати на житло та їжу: по можливості зупиняйтеся у друзів чи родичів та готуйте їжу самостійно. Подорожуйте з легким багажем: намагайтеся брати небагато речей, щоб уникнути додаткових зборів за перевезення багажу.

