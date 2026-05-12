Штраф ТЦК громадянину за кордоном: як це впливає на консульські послуги Вчора 18:30 — Особисті фінанси

Штрафи, накладені територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), можуть стосуватися і громадян України, які перебувають за кордоном, навіть якщо вони виїхали з країни законно. Водночас для більшості українців за межами країни такі санкції насамперед можуть вплинути на отримання консульських послуг.

Про це повідомляють Новини. Live із посиланням на портал «Юристи.UA».

Які санкції можуть застосовувати ТЦК

Територіальні центри комплектування контролюють ведення військового обліку та процес мобілізації. За порушення вимог військового обліку законодавство передбачає адміністративну відповідальність. Йдеться, зокрема, про штрафи, які громадяни мають сплатити у встановлені строки.

У разі несплати штрафу порушника можуть оголосити в розшук. Також можуть застосовуватися інші обмеження, зокрема блокування банківських рахунків.

Як штрафи впливають на українців за кордоном

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за межами України. За його словами, у застосунку «Резерв+» він виявив інформацію про штраф та розшук і поцікавився, як діяти в такій ситуації.

Експерти порталу «Юристи.UA» зазначили, що подібні випадки є доволі поширеними серед українців за кордоном.

«Ситуація, яку ви описуєте, є доволі поширеною серед громадян, які перебувають за кордоном. Справа в тому, що електронні реєстри та процеси ТЦК часто працюють із затримками або генерують автоматичні статуси без урахування фактичних обставин», — сказано в повідомленні.

Там додали, що для мігрантів існує єдина проблема у таких ситуаціях. Це неможливість отримати консульські послуги: «Якщо ви не плануєте отримувати консульські послуги, то у вашій ситуації розшук ніяким чином не впливає на ваше життя за кордоном».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за порушення правил військового обліку військовозобов’язаним можуть призначати штрафи, які накладають ТЦК та СП. За ігнорування фінансового стягнення до порушника застосовуються санкції. Це може бути блокування банківських рахунків. Для відновлення можливості здійснювати видаткові операції необхідно звернутися до органів державної виконавчої служби. Що треба зробити:

подати заяву державному виконавцю, який відкрив провадження, про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій;

отримати доступ до використання коштів у межах ліміту 17 300 гривень на місяць на одному обраному рахунку;

встановити точну підставу накладення арешту через виконавчу службу;

у разі незгоди зі штрафом ТЦК подати судовий позов про скасування постанови та закриття виконавчого провадження.

Також ми розповідали , що в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для представників ТЦК та ВЛК. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.

Крім того, для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

