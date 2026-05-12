ДПСУ пояснила нові правила виїзду за кордон для жінок-посадовиць

Частині працівниць держорганів дозволили виїзд без додаткових обмежень
В Україні набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 587, якою внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час воєнного стану.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Частині держслужбовиць дозволили виїзд без додаткових обмежень

Як раніше пояснювала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, нововведення передбачають, що працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.
Водночас зміни не поширюються на жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах.

Органи влади мають оновити списки посадовиць

Відповідно до постанови, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та керівники суб’єктів господарювання зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану.
У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно подавати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.
Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. На цей період обмежено виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації.
Проте виїжджати можуть визначені законом категорії: люди з інвалідністю, багатодітні батьки (усі діти до 18 років), опікуни, супровідники осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів, а також окремі інші групи. З 26 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час дії воєнного стану. Для перетину кордону їм необхідно мати:
  • паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;
  • військово-обліковий документ (зокрема в е-формі), який пред’являється на вимогу прикордонника.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Перетин кордону
