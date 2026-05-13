В Україні запускають нову програму профорієнтації для молоді Вчора 16:28 — Особисті фінанси

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Державна служба зайнятості та ЮНІСЕФ запускають програму профорієнтації для молоді «Моя кар’єрна траєкторія — Спробуй». Її мета — допомогти підліткам і молодим людям більш усвідомлено обирати професію, краще розуміти сучасний ринок праці та співвідносити власні навички й інтереси з можливостями працевлаштування.

Програма має допомогти молоді адаптуватися до ринку праці

У Мінекономіки зазначають, що чинні підходи до профорієнтації в Україні не забезпечують молоді зрозумілого переходу від освіти до ринку праці.

Водночас результати досліджень свідчать, що можливості працевлаштування та економічної самореалізації є одними з ключових факторів, які впливають на рішення молоді щодо виїзду за кордон або повернення в Україну.

У відомстві наголошують, що профорієнтація має виходити за межі формального ознайомлення з переліком професій. Молоді люди потребують розуміння того, як функціонує ринок праці, які галузі зростають, де є попит на кадри та як поєднати освітню траєкторію з майбутньою зайнятістю.

Як працюватиме програма

Програма передбачає практичний формат взаємодії молоді з роботодавцями та професійним середовищем.

Учасники зможуть:

визначити власні навички та сильні сторони;

співвіднести їх із потребами роботодавців;

ознайомитися з сучасними професіями та секторами економіки, де є попит на працівників;

відвідати підприємства та отримати практичне уявлення про робоче середовище;

сформувати бачення власного професійного розвитку.

У результаті молодь зможе ухвалювати більш усвідомлені рішення щодо майбутньої кар’єри та зробити перші кроки до працевлаштування.

Проблема молоді поза ринком праці

Для держави це також питання економічної політики. Коли молодь не має достатньої ясності щодо кар’єрного вибору, це посилює майбутній дисбаланс на ринку праці, ускладнює перехід від освіти до роботи і зменшує ефективність всієї системи підготовки кадрів.

За даними ЮНІСЕФ, у 2023 році 1,86 млн молодих людей віком 15−34 років в Україні перебували у статусі NEET (не працює, не навчається, не здобуває освіту).

Це означає, що майже кожен п’ятий молодий українець у цій віковій групі був поза освітою і ринком праці.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні запускають проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». Проєкт створює місток між людьми 50+ і роботодавцями, яким сьогодні потрібні відповідальні працівники, готові включатися в роботу. Програма складається з трьох основних етапів:

навчання для людей віком 50+, яке передбачає оновлення резюме, підготовку до співбесід та ознайомлення із сучасними вимогами ринку праці;

зустрічі з роботодавцями та обговорення можливих форматів співпраці;

стажування або можливе працевлаштування тривалістю до 10 днів.

Під час стажування кандидати зможуть ознайомитися з робочими процесами, а компанії — оцінити професійний досвід, мотивацію та відповідність претендента посаді.

